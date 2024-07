Mercato concurrents OM: Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Monaco !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco va disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Les dirigeants tente donc de renforcer leur effectif. Si un transfert vient de capoter, la pépite du club vient de prolonger son contrat !

Pas plus tard qu’hier, l’AS Monaco avait trouvé un accord avec Neil El-Aynaoui selon l‘Equipe. Le club monégasque aimerait s’attacher les services du jeune marocain. Une des grandes satisfactions de la saison côté lensois, il a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives. Le club monégasque anticipe le départ de Youssouf Fofana, mais aussi une saison en Ligue des champions. D’après le quotidien l’AS Monaco est la famille du milieu marocain aurait trouvé un accord de principe. Les dirigeants du club de la principauté sont sur le point de transmettre une offre au Racing Club de Lens. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le RCL, le club nordiste aimerait en tirer entre 15 et 20 millions d’euros. Aujourd’hui on apprend que le transfert serait annulé d’après l’Equipe. En effet lors de la visite médicale un problème au genou gauche aurait été révélé. Le joueur pourrait même se faire opérer il est écarté des terrains plusieurs mois. Le transfert à Monaco semble définitivement tomber à l’eau.

Akliouche jusqu’en 2028 !

🚨 OFFICIEL : Maghnés Akliouche prolonge jusqu’en 2028 à l’AS Monaco ! ✍️ 📸 @AS_Monaco pic.twitter.com/q35YYm1SAO — Foot Mercato (@footmercato) July 25, 2024



Malgré l’annulation du transfert d’El Aynaoui, l’AS Monaco a le droit à une bonne nouvelle. En effet, le milieu offensif de 22 ans, Maghnes Aklouche prolonge jusqu’en 2028 avec le club de la principauté. Au club depuis 2021, il a disputé 53 matchs et inscrit 9 buts avec l’AS Monaco depuis ses débuts. Actuellement, il dispute les jeux olympiques avec l’équipe de France.

