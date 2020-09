Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos mercato des concurrents de l’OM… Au menu ce mardi : Nice ouvre la porte en grand à 2 joueurs, Le PSG chasse en L1, et Lille renforce lâche un gardien de but.

MERCATO CONCURRENTS OM : LE PRÉSIDENT DE L’OGC NICE POUSSE DEUX JOUEURS VERS LA SORTIE !

Joueurs importants de l’OGC Nice ces dernières années, Wylan Cyprien et Adrien Tameze vont sans doute quitter le Gym cette année. Jean-Pierre Rivere à ouvert en grand la porte à un départ.

Sans langue de bois, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère s’est prononcé sur la suite du mercato de son club sur les antennes de téléfoot. Nice souhaite dégraisser au milieu, et en cas de belle offre, Wylan Cyprien (25 ans) et Adrien Tameze (26 ans) ne seront pas retenus par le Gym.

« TAMEZE ET CYPRIEN ONT DES BONS DE SORTIE, ET SONT PROGRAMMÉS POUR PARTIR »

« Ce sont des joueurs qui ont des bons de sortie, qui étaient programmés pour partir et qui le sont toujours. On a des engagements avec nos joueurs notamment les deux premières années au cours desquelles on ne laisse généralement partir personne, et puis ensuite on peut ouvrir des portes. Pour ces deux joueurs, on a ouvert les portes à un transfert cet été et on travaille là-dessus. Soit on trouve un club qui leur convient d’une part et qui nous convient dans les conditions financières d’autre part et ils partiront soit ils seront parmi nous (…) Encore une fois, que ce soit Adrien ou Wylan, ce sont deux joueurs de grande qualité. Nous n’avons aucun problème avec eux et on les apprécie beaucoup. »

Jean-Pierre Rivère – Source : Au cœur des clubs (Téléfoot) – 31/08/2020

Une nouvelle qui va sans doute ravir le FC Séville, prétendant au recrutement de Wylan Cyprien (le club vient néanmois de faire signer Rakitic…).

MERCATO CONCURRENTS OM : LE PSG PRÊT À PIOCHER À LYON ?

Le PSG va t il faire ses courses en France ? Après Houssem Aouar, le club de la capitale se serait penché sur le dossier de son coéquipier à Lyon, Memphis Depay !

’est France Football qui révèle l’information. Le directeur sportif du PSG Leonardo serait passé à l’action pour recruter l’attaquant hollandais Memphis Depay (26 ans). Le capitaine des gones n’a plus qu’un an de contrat et sa situation intéresse de nombreux gros clubs européen.

LE PSG PART DE LOIN, LE BARCA ET LE MILAN AC TOUJOURS EN COURSE

Paris n’est pas seul en course. Le Barça de Ronald Koeman , le Borussia Dortmund et l’AC Milan sont eux aussi intéressés par l’attaquant Batave. Néanmoins, le PSG dispose d’une force de frappe économique supérieure à ces 3 clubs, et pourrait rafler la mise en faisant une belle offre. Même si Jean Michel Aulas a déclaré vouloir garder son joueur, l’absence de coupe d’Europe pourrait pousser Memphis à tenter sa chance ailleurs. En cas de belle offre, Lyon sera sans doute vendeur !

MERCATO CONCURRENTS OM : LILLE OFFICIALISE UN DÉPART

Disposant de 4 gardiens de but dans son effectif, Lille va prêter l’un d’entre-eux. Le Brésilien Leo Jardim va rebondir à Boavista !

Âgé de 25 ans, Leo Jardim (aucun lien avec l’ancien coach de Monaco), a été prêté à Boavista. Le gardien de but s’est même déjà entraîné avec ses nouveaux coéquipiers ce lundi, et il va renforcer les rangs du dernier 12ème de Liga NOS.

PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ ENTRE LILLE ET BOAVISTA

Ce prêt confirme les bonnes relations entre le club de Gérard Lopez et Boavista. Jardim rejoindra au Portugal Angel Gomes et Show, eux aussi prêtés par le LOSC. Néanmoins, le gardien Brésilien dispose d’une clause spéciale qui autorise Lille à mettre fin à son prêt de façon anticipée si Mike Maignan (convoité par Chelsea) quitte le club.