Mercato concurrents OM: Paris sur un bourreau des Bleus, un défenseur prêt à rester à Lyon alors qu’un milieu veut partir et le dossier Camavinga au ralenti !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos des concurrents OM ! Au menu ce mercredi : Paris sur un bourreau des Bleus, un défenseur prêt à rester à Lyon alors qu’un milieu veut partir et le dossier Camavinga au ralenti !

MERCATO CONCURRENTS OM: LE PSG SE PLACE POUR CE BOURREAU DES BLEUS !

Gros point faible du Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons désormais, le milieu de terrain est l’un des chantiers les plus urgents pour la direction parisienne. Leonardo souhaiterait d’ailleurs attirer un international suisse, qui évolue en Premier League.

Le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter à Wijnaldum pour renforcer son milieu de terrain. Arrivé libre après la fin de son contrat avec Liverpool, le Néerlandais pourrait voir un autre milieu de terrain de première division anglaise rejoindre les rangs du PSG. Comme lors de chaque compétition internationale, de nombreux joueurs se montrent et intéressent énormément d’écuries.

GRANIT XHAKA SUR LES TABLETTES DU PSG ?

Capitaine de la sélection suisse, qui a éliminé l’Equipe de France en huitièmes de finale de l’Euro 2020, Granit Xhaka intéresserait le Paris Saint-Germain, selon Il Romanista. Suivi depuis longtemps par l’AS Roma de José Mourinho, le milieu de terrain d’Arsenal est très prisé après ses bonnes performances lors de cette Coupe d’Europe. La Juventus se serait également lancé dans le dossier. Xhaka est sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2023.

Mercato Concurrents OM: Un défenseur prêt à rester à Lyon, un milieu veut s’en aller ?

Un des défenseurs lyonnais est très surveillé à travers l’Europe. Cependant, malgré les différents et nombreux intérêts, ce défenseur pourrait préférer rester à Lyon. Un milieu de terrain lyonnais préférerait quitter la Ligue 1 pour retourner dans son pays.

L’Olympique de Marseille n’est pas la seule équipe qui risque de connaître de nombreux changements cet été. En effet, Lyon pourrait voir plusieurs joueurs quitter le club lors de ce mercato estival, comme l’avait annoncé Jean-Michel Aulas. Memphis Depay a déjà signé pour le FC Barcelone, Houssem Aouar intéresse différentes écuries anglaises et Jason Denayer est dans les petits papiers de beaucoup de belles équipes européennes. Cependant, le défenseur belge pourrait faire le choix de rester dans le Rhône.

Denayer prêt à terminer son contrat à Lyon ?

En fin de contrat en 2022, Jason Denayer pourrait décider d’aller jusqu’au bout de son bail. Pourtant, son agent avait annoncé il y a quelques semaines que son joueur avait suscité l’intérêt de nombreuses grosses écuries européennes. Le défenseur belge, en ce moment-même à l’Euro avec son pays, n’aurait pas encore décidé de quoi sera fait son avenir. Interrogé par Calciomercato, son agent Jesse de Preter a confirmé cette éventualité.

« Jason voulait jouer des matches importants de Ligue des Champions. Le contrat de Jason avec l’OL expirait en 2022. Il n’y a pas de porte fermée à un avenir à Lyon.» Jesse De Preter – Source: Calciomercato

Thiago Mendes de retour au Brésil ?

Selon le média Goal, Thiago Mendes voudrait quitter Lyon cet été. Le milieu de terrain « aurait très envie de rentrer au Brésil ». Flamengo serait très intéressé par le profil du joueur pour remplacer Gerson, nouveau joueur de l’Olympique de Marseille.

Mercato concurrents OM: Le dossier Eduardo Camavinga au ralenti !

Le dossier Eduardo Camavinga est l’un des plus suivis du mercato estival. A un an de la fin de son contrat, l’international français ne sait toujours pas de quoi sera fait son futur.

Où jouera Eduardo Camavinga la saison prochaine ? Le milieu de terrain affole le marché des transferts à seulement 18 ans. Il ne reste plus qu’une saison de contrat à l’international français avec le Stade Rennais et il ne souhaite pas prolonger son contrat. Cependant, très peu d’offres officielles seraient arrivées aux oreilles des dirigeants bretons.

J’espère qu’on trouvera une solution — Bruno génésio

Interrogé par le quotidien L’Equipe, Bruno Génésio, entraîneur du Stade Rennais, est revenu sur le cas Eduardo Camavinga.

«Aujourd’hui, tous les joueurs qui ont repris sont sous contrat et joueurs de Rennes, donc je ferai avec lui. Maintenant, on sait qu’il est dans une situation où il ne reste qu’un an de contrat ici, et on a déjà plusieurs fois souligné qu’on ne peut pas se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. Comment je l’ai trouvé ? Très bien, détendu, en bonne forme, motivé. Maintenant, ça fait aussi partie d’une carrière d’avoir des moments comme ça, avec des décisions importantes à prendre, lui en a une très importante à prendre pour son avenir, et nous, le club, on a aussi nos intérêts à défendre. J’espère qu’on trouvera une solution qui satisfasse tout le monde. » Bruno Génésio – Source: L’Equipe (30/06/2021)