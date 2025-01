Mercato concurrents OM : Rennes, 4 à 5 joueurs poussés dehors, 4 noms pour satisfaire Sampaoli !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Stade Rennais, en difficulté cette saison, cherche à renforcer son attaque et son milieu de terrain, avec des cibles comme Erick Pulgar et Ibrahim Sangaré, tout en tentant de se séparer de certains joueurs décevants.

Le Stade Rennais se retrouve dans une situation délicate sur ce mercato hivernal, avec Jorge Sampaoli qui réclame des joueurs ayant un certain style, de l’énergie et du caractère pour redynamiser une équipe en difficulté. Selon FootMercato, Amine Gouiri, qui semble ne plus se sentir à sa place en Bretagne, et l’attaque en général sont un chantier majeur, avec des approches pour des joueurs comme Denis Bouanga et Andreas Skov Olsen qui n’ont pas encore abouti.

A lire : Mercato : 15M€ ? L’OM ne veut pas céder à la surenchère ?

Gallon, Santamaria, Kamara, Gronbaek et Jota poussés vers la sortie ?

🚨 🔴⚫ RENNES VA CRÉER UN LOFT AVEC PLUSIEURS JOUEURS INDÉSIRABLES 🥶‼️ ▶️ Au moins 5 joueurs seraient concernés : – Gallon 🇫🇷

– Santamaria 🇫🇷

– Jota 🇵🇹

– Gronbaek 🇩🇰

– Kamara 🇫🇮 Selon vous, ce « LOFT » serait une bonne ou mauvaise idée ? (@B_Quarez) #MercatoSRFC pic.twitter.com/480mw3RYrX — SRFC_Mercato (@RoazhonMercato) January 16, 2025



Coté départs, suite à l’élimination du Stade Rennais en 16es de finale de la Coupe de France contre Troyes (0-1), le club a décidé de mettre à l’écart plusieurs joueurs afin de les inciter à quitter le club. Parmi ces joueurs figurent Gauthier Gallon, gardien numéro trois, et le milieu de terrain Baptiste Santamaria, tandis que le milieu finlandais Glen Kamara et l’ailier portugais Jota, absents du groupe pour ce match, seraient également concernés par cette décision. Gronbaek serait lui aussi poussés vers la sortie…

Ibrahim Sangaré et Erick Pulgar visés

Pour renforcer cette zone, le site spécialisé dans le mercato explique que le club a approché plusieurs joueurs, dont Ibrahim Sangaré, l’ancien du Toulouse FC et désormais au PSV Eindhoven, qui se trouve sur la liste des cibles. Cependant, sa blessure et ses hésitations quant à un retour en France compliquent cette piste. Le Stade Rennais explore également la possibilité de recruter Erick Pulgar, le milieu défensif chilien de Flamengo et ancien joueur de Fiorentina et Galatasaray, que Sampaoli connaît bien. Le joueur de 31 ans est une priorité, mais Flamengo semble déterminé à ne pas le vendre à un prix raisonnable, bien que l’absence de prolongation de contrat de Pulgar pourrait changer la donne.

Rennes poursuit donc son travail de recrutement, mais devra faire face à des défis importants pour renforcer un effectif qui a montré ses limites cette saison.