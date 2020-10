Mercato concurrents OM : Rennes fait un coup au poste de latéral et vise un défenseur central, Lyon tente un ancien du PSG…

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Ce jeudi, Rennes et Lyon sont au centre des rumeurs…

Rennes veut Juan Foyth ou Daniele Rugani ?

Rennes aurait trouvé son latéral gauche en la personne du brésilien de l’Inter, Dalbert. Ce dernier devrait être prêté une saison afin de remplacer Maoussa blessé. Le club breton cherche toujours un défenseur central et aurait activer d’autres options face à l’exigence de Strasbourg concernant l’ancien marseillais Simakan (le montant de 20M€ est évoqué). Selon le journaliste pour le média RMC Sport, Loïc Tanzi, Rennes vise Juan Foyth (Tottenham) et Daniele Rugani (Juventus). Le club breton veut se renforcer avant de disputer la Ligue des Champions…

Toujours à la recherche d’un défenseur central, Rennes piste Juan Foyth (Tottenham) en plus de Daniele Rugani (Juventus). La piste menant à Mohamed Simakan est jugée aujourd’hui « compliquée »

Loïc Tanzi – source : Twitter (01/10/2020)

Dalbert prêté à Rennes ?

Selon la chaîne Téléfoot, le Stade Rennais serait en négociations avancées avec l’Inter Milan pour l’ancien niçois Dalbert. Le défenseur brésilien, sous contrat jusqu’en 2023, n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte (encore une fois) cette saison. Dalbert était déjà prêté la saison dernière à la Fiorentina, où il avait réussi une bonne saison avec notamment la jolie statistique de 9 passes décisives données.

Selon Skysport un accord serait même trouvé entre les deux clubs. Une recrue importante pour Rennes qui jouera cette saison la Ligue des Champions (Tirage au sort à partir de 21h en direct dans DFM). Le brésilien a été plusieurs fois annoncé comme une cible de l’OM, sans concrétisations…

🔴 INFO MERCATO#telefootlachaine confirme les discussions entre le @staderennais et l’#InterMilan pour le prêt d’Henrique #Dalbert 👉 Le club breton avance sur le dossier du latéral gauche brésilien 🔥 Négociations déjà très avancées#transferts #MercatoSRFC pic.twitter.com/UUbB9MWGHT — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) October 1, 2020

Lyon intéressé par Aurier ?

Après avoir eu l’embarras du choix à ce poste, Rudi Garcia n’a plus vraiment de solution concernant les latéraux droits. Il faut dire Rafael est parti à Basaksehir et Tete à Fulham. Reste donc Léo Dubois et éventuellement le jeune Diomandé qui peut dépanner à ce poste. A moins que l’ancien entraineur de l’OM invente encore un changement de poste comme il l’a fait pour Cornet ou pour Bouna Sarr à Marseille, Lyon doit recruter.

Selon FootMercato, Lyon « s’est récemment penché sur le cas Serge Aurier, devenu une doublure à Tottenham, qui a recruté Matt Doherty à Wolverhampton il y a quelques semaines. » Le latéral de 27 ans serait déjà en discussion avec le Milan et aurait écarté la possibilité de revenir en Ligue 1. Tottenham attendrait 20M€ dans ce dossier, Lyon serait plus tenté par un prêt…