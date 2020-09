Mercato concurrents OM : Rennes prêt à miser sur un international croate, Jean-Michel Aulas bloque un défenseur, et une cible de l’OM vise le PSG…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce vendredi 11 septembre : Rennes prêt à miser sur un international Croate, Jean-Michel Aulas bloque un défenseur, et une cible de l’OM vise le PSG…

MERCATO CONCURRENT OM : RENNES PRÊT À MISER SUR UN INTERNATIONAL CROATE ?

L’avenir d’Édouard Mendy étant toujours aussi incertain, Rennes travaille à la venue d’un gardien. Et le club Breton prospecte à l’étranger pour ça.

Bien qu’annoncé proche de Chelsea, Edouard Mendy est pour l’instant toujours joueur du stade rennais. Malgré cette contrainte, le club entraîné par Julien Stephan travaille à la venue d’un gardien de but. Et après le Portugais Rui Silva, Rennes s’est penché sur le dossier d’un autre gardien membre de sa sélection nationale.

LE GARDIEN DE LA SÉLECTION CROATE EN APPROCHE ?

Selon « l’insider » YohZe, le Stade Rennais s’intéresse au gardien de but du Dinamo Zagreb Dominik Livakovic (25 ans). International croate, Livakovic était titulaire lors du dernier match de sa sélection face à l’équipe de France. Le gardien fait l’unanimité au sein de la direction bretonne. Néanmoins, le dossier s’annonce complexe, en raison du contrat à long terme de Livakovic avec Zagreb (2024) et de la situation d’Édouard Mendy n’arrange pas non plus les choses. Néanmoins, Rennes pourrait quand même tenter une approche dans les jours qui viennent.

MERCATO CONCURRENTS OM : jean-michel aulas ferme la porte à un de ses défenseurs

Alors que Lyon a perdu plusieurs éléments en défense ces derniers jours, nos confrères de Foot Mercato ont annoncé que le Brésilien Marcelo pourrait lui aussi plier bagage. Un article qui leur a valu une réponse de Jean-Michel Aulas en personne.

Lyon a récemment allégé son effectif en défense. En moins d’une semaine, Fernando Marçal (Wolverhampton), Rafael (Istanbul Basaksehir) et Kenny Tete (Fulham) ont quitté le club. Et pour foot mercato, cette « grande braderie » n’est pas finie. Le site web annonce que Lyon est également prêt à se séparer du défenseur central brésilien Marcelo (33 ans). Selon eux, le joueur qui est resté marqué par les incidents de l’an dernier (la fameuse banderole de l’âne) et qu’il souhaitait quitter le club. Une affirmation qui leur a valu une réponse en direct de Jean-Michel Aulas.

BIEN SUR QUE L’ON COMPTE SUR MARCELO ! — AULAS

Et c’est sur Twitter que Jean-Michel Aulas a démenti cette affirmation de foot mercato. L’OL compte encore sur Marcelo et souhaite le garder :

OL : un départ de Marcelo pas à exclure @OL bien sûr que l’on compte sur Marcelo notre leader de La Défense XXL ! https://t.co/wEMeP1PbsU — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 10, 2020

mercato concurrents om : cet attaquant évoqué à marseille pourrait rejoindre le psg ?

L’ancien avant-centre de l’AS Monaco, Islam Slimani, serait emballé à l’idée de rejoindre le PSG. L’international algérien a encore une année de contrat avec Leicester City mais envisagerait un nouveau prêt.

Un temps annoncé à l’Olympique de Marseille, Islam Slimani est toujours à la recherche d’un nouveau club. L’ancien buteur de l’AS Monaco est retourné à Leicester, où il lui reste encore une année de contrat. Mais l’Algérien ne souhaiterait pas évoluer sous le maillot des Foxes, la saison prochaine. Un nouveau prêt serait à l’étude. Et selon Soccer Link, le vainqueur de la CAN aurait des envies de PSG.

SLIMANI, DOUBLURE D’ICARDI AU PSG ?

Depuis le départ d’Edinson Cavani, le PSG cherche une doublure à son nouvel avant-centre argentin, Mauro Icardi. En fin de contrat avec le club francilien, Eric Choupo-Moting devrait finalement rempiler une saison. Suffisant pour être la doublure de l’ancien intériste ? Pas si sûr. Et Slimani pourrait profiter du non remplacement d’El Matador pour manifester son intérêt. Reste à savoir si les dirigeants parisiens sont intéressés par le profil du Fennec. Le joueur sort tout de même d’une belle saison à l’ASM. L’attaquant s’est montré à son aise sur les terrains de Ligue 1, où il aura inscrit 9 buts en 18 rencontres.