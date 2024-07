Mercato concurrents OM : Rennes va signer une pépite danoise

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Stade Rennais est très actif dans ce mercato estival du côté des départs comme des arrivées. Le club Breton combien remanier son effectif pour la saison prochaine. Une jeune pépite norvégienne devrait s’engager En Bretagne.

Le Stade Rennais compte bien faire une saison 2024/2025 solide. Pour cela le club va devoir remanier son effectif, avec l’arrivée d’un nouveau directeur sportif Frédéric Massara. Selon lui Rennes a de quoi jouer les premiers rôles en Ligue 1, « Je vais faire le maximum pour aider le club à grandir encore et poursuivre le projet. J’ai la certitude que l’on peut faire du bon travail, il y a toutes les conditions pour réussir : la force des actionnaires, un club solide et des joueurs de qualité. On est bien positionné pour faire quelque chose qui plaise à la ville et aux supporters » a déclaré le nouveau directeur sportif.

Une pépite norvégienne dans le viseur ?

🚨🔴⚫️🇩🇰 #Ligue1 | 💣 Rennes a fait une offre au FK Bodø/Glimt pour Albert Grønbæk 💰 15M€ ✍️ Joueur déjà ok pour un contrat jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ ⏳️ Négociations toujours en cours pour conclure le dealhttps://t.co/p4IlCpZGgX pic.twitter.com/JvkBKgv1dG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 9, 2024

Le Stade Rennais aimerait s’attacher les services d’une jeune pépite norvégienne, Albert Grønbæk. Le jeune milieu de terrain de 23 ans, auteur d’une saison pleine avec 24 matchs toutes compétitions confondus pour 24 titularisations. Il a inscrit 10 buts et délivrer 5 passes décisives au cours de la saison. Le milieu de terrain d’1m76 est sous contrat jusqu’en 2028 avec son club le FK Bodø/Glimt. D’après Foot Mercato les 2 clubs seraient tout proche de trouver un accord aux alentours des 15 millions d’euros, pour le jeune norvégien. Il devrait donc évoluer sous les couleurs Du Stade Rennais la saison prochaine.

lire aussi: Mercato OM : confirmation, Longoria veut ce défenseur libre ! (footballclubdemarseille.fr)