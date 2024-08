Mercato concurrents OM: Rennes veut une piste de l’OM

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Ça continue de bouger à rennes dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Rennes doit absolument renforcer le côté droit de sa défense. Le stade rennais fonce sur une piste de l’OM.

Après avoir perdu Enzo Le Fée, Terrier, Rennes est sur le point de perdre les deux frères Doué, Bourigeaud, Theate. Le Stade Rennais pourrait se séparer de Lorenz Assignon. Prêté cet hiver en Première League à Burnley, le joueur de 24 ans est sous contrat jusqu’en 2027 avec Rennes. À peine revenu de son prêt le défenseur pourrait repartir en Angleterre. Aston villa a fait part de son intérêt pour le latéral droit français. Avec tous les potentiels départs la direction rennaise serait sur la piste d’un international camerounais. Il s’agit du latéral droit Jackson Tchatchoua, le défenseur est sous contrat avec l’Hellas Vérone jusqu’en 2027 et intéresserait fortement à Rennes. Le joueur de 22 ans a une valeur marchande estimée à environ 3 millions d’euros. Cette saison il a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues et a délivré 2 passes décisives. C’est un joueur polyvalent qui peut évoluer milieu gauche et milieu droit en plus de latéral droit. Un profil prometteur pour le Stade Rennais qui a l’habitude de développer des jeunes. Un moment pisté par l’OM le joueur pourrait finalement atterrir en Bretagne d’ici peu.

