Mercato concurrents OM : Retournement de situation pour ce flop de l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…) Lyon avait réussi à se débarrasser d’une grosse erreur de casting, l’attaquant Amin Sarr, mais ce dernier pourrait revenir dès janvier !

Recruté pour 11 millions d’euros, le jeune attaquant suédois Amin Sarr n’a jamais convaincu à Lyon. Le joueur de 22 ans a pourtant trouvé une belle porte de sortie car il a été prêté à Wolfsbourg avec option d’achat de 13 M€ plus 500 000 euros de bonus. Un bon coup pour Lyon mais qui ne se passe pas comme prévu. En effet, selon Footmercato Wolfsbourg « souhaite casser le prêt d’Amin Sarr. L’international suédois n’a disputé que 5 matches cette saison (0 but) et est éloigné des terrains pour une blessure au genou. Les dirigeants allemands veulent donc s’en séparer rapidement pour recruter un nouveau joueur qui viendrait vraiment renforcer l’attaque. »

Wolfsbourg change d’avis pour Sarr

🚨EXCL: 🟢🐺🇸🇪🇸🇳 #Bundesliga | ◉ Wolfsburg veut casser le prêt d’Amin Sarr ‼️ ◉ Les dirigeants du VfL explorent déjà les alternatives pour le remplacer cet hiver ❄️ ◉ Reste à voir si l’OL acceptera.https://t.co/oXxUkWJfXK pic.twitter.com/Dk6w6h0gzm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 21, 2023



Après une lourde défaite face à l’OM, Lyon s’est imposé face au TFC ce weekend. L’OL veut se renforcer cet été et serait en concurrence avec Toulouse pour le recrutement d’un ancien joueur de l’OM. En effet, selon RMC, « l’OL est en passe de formuler une première offre autour de 5 millions d’euros pour Yusuf Sari. L’attaquant franco-turc de 25 ans, formé à Marseille avant de rejoindre Trabzonspor en 2019, est également suivi par Toulouse. Cette saison, il a disputé treize matchs de championnat, pour cinq passes décisives. » Il faut dire que l’Adana Demirspor est en défaut de paiement depuis le début de la saison. Le club peine à payer ses joueurs qui pourraient vite quitter le navire….

Lyon veut s’offrir Sari ?

Alors que l’Adana Demirspor est en défaut de paiement depuis le début de la saison, plusieurs joueurs du club turc souhaitent partir. L’OL est sur le point de faire une offre pour l’ailier Yusuf Sari, mais Toulouse est aussi sur le coup.https://t.co/fXeCMlbt12 — RMC Sport (@RMCsport) December 10, 2023



Revenus en 2022 à l’OL, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont aujourd’hui poussés vers la sortie par le propriétaire américain du club rhodanien John Textor. Malgré une très bonne saison 2022-2023 ((27 buts en 35 matches de L1), l’attaquant de 32 ans et son coéquipier du milieu son jugés trop coûteux par rapport à leur apport sur le terrain.

Une offre pour Lacazette en MLS ?

Los Ángeles Galaxy buscan un delantero para enero. Consideraron seriamente a Álvaro Morata pero el español no tiene intención de abandonar el Atlético a mitad de temporada. Ahora las atenciones se han centrado en Alexandre Lacazette, del Olympique Lyon. Es uno de los… pic.twitter.com/XlMngPuxuf — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 27, 2023

Concernant l’ancien Gunner, un club se serait déjà manifesté, à savoir le Los Angeles Galaxy. Le club de MLS souhaite combler le départ de Javier Hernández. La franchise californienne a sérieusement envisagé l’option Àlvaro Morata, mais l’Espagnol n’a pas l’intention de quitter l’Atlético dès cet hiver.

Tolisso pisté par Fenerbahçe ?

Fenerbahçe, Ligue 1’de bu sezon zor günler geçiren Lyon ile yollarını ayırması beklenen Tolisso ile ilgileniyor. pic.twitter.com/Fcr8BfR0c3 — Fanatik (@fanatikcomtr) November 28, 2023

Après Lacazette, Fanatik indique que l’ex-bavarois a lui aussi un courtisan. Il s’agit de Fenerbahçe, actuellement leader de Süper Lig.

À noter que les deux joueurs formés à Lyon refusent de quitter leur club de coeur cet hiver malgré que l’OL ait repoussé à une date ultérieure le versement de la deuxième partie de la prime que devaient toucher les deux Gones.

Textor confiant après son passage devant la DNCG

🔴 Exclu RMC Sport : John Textor Textor est confiant après le passage de l’OL devant la DNCG. pic.twitter.com/icW4Ri55zC — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2023

John Textor avait un rendez-vous avec la DNCG ce mardi pour présenter un bilan financier qui puisse permettre au club rhodanien d’éviter les sanctions. Et au sortir de cette entrevue, le propriétaire de l’OL semblait confiant. L’Américain semblait même heureux après la réunion : « J’ai apprécié la réunion. On a été bons sur les chiffres. On a montré que le premier quart de la prochaine année fiscale sera très bon. Tout le monde sait ce que l’on a fait sur les ventes de joueurs. On a transmis aussi les très bons chiffres du refinancement de la dette. Les agences de notation pensent qu’on va dans la bonne direction. Quant au processus devant la DNCG, c’est nouveau pour moi« , a-t-il affirmé au micro de RMC Sport.

🔴 Selon nos informations, la DNCG attend une confirmation du refinancement de la dette du club opéré par John Textor début novembre. Elle attend aussi des éléments concrets du nouveau budget. https://t.co/27e5lpNNPK pic.twitter.com/FAKI9rCHWa — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2023

RMC indique également que la DNCG attend une confirmation du refinancement de la dette du club opéré par John Textor début novembre ainsi que des éléments concrets du nouveau budget.