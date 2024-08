Mercato concurrents OM : Un défenseur à Nice, un attaquant à rennes et Lyon veut un Brésilien !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Nice a trouvé le remplaçant de Todibo !

Avec le départ de Jean-Clair Todibo à West Ham, les Niçois se sont activés pour trouver son remplaçant. C’est Moïse Bombito, défenseur canadien qui devrait signer un contrat de 4 ans sur la Côte d’Azur.

Le mercato de l’OGC Nice continue de bouger en défense, surtout après le départ de Todibo en prêt payant avec option d’achat de 40M d’euros. Les Niçois se sont dépêchés de dénicher son remplaçant avant le début du championnat, et l’ont trouvé en la personne de Moïse Bombito. Le défenseur québécois va signer un contrat de 4 ans pour venir épauler Dante dans la charnière. Un transfert à 7M d’euros + bonus pour le club canadien.

Fin de la piste Talbi

Orphelin d’un défenseur central depuis le départ de Jean-Clair Todibo à West Ham. L’OGC Nice s’intéressait à Montassar Talbi pour épauler Dante dans la charnière. Les Niçois cherchent un défenseur connaissant déjà le championnat français, l’OM aussi s’est renseignée sur le prix du joueur dont le contrat expire en juin 2025. Le club breton demande 7 millions pour lâcher son titulaire. L’Olympique Lyonnais et le Torino ont également exprimé leur intérêt à l’égard du Tunisien.

Nice touche le pactole

Entre Kephren Thuram et Jean-Clair Todibo, Nice remplie les caisses cet été. Après 167 matchs avec les aiglons, le frère de Marcus rejoint aussi l’Italie et s’engage avec la Juventus de Thiago Motta contre un chèque de 20M d’euros + 5 bonus. A 23 ans, il marche dans les pas de son papa Lilian et rejoint le club le plus titré d’Italie. Pour Todibo c’est aussi officiel, le Français rallie l’Angleterre et devient un Hammers. Nice qui refusait un transfert sec de West Ham accepte finalement un prêt payant assorti d’une option d’achat automatique facilement atteignable de 40M d’euros. Les deux joueurs pourraient donc rapporter 65M d’euros à l’OGC Nice.

L’OL veut un talent brésilien qui joue avec Payet ?

Rayan Vitor suscite l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, mais pas seulement. Cet attaquant polyvalent est prisé par d’autres géants européens. À ce jour, aucune offre n’a été présentée.

Rayan Vitor est dans le viseur de l’OL. Si l’Olympique de Marseille mise sur les Argentins, les Lyonnais, eux, jettent leur dévolu sur les Brésiliens. Cela s’explique par la présence de John Textor à la tête du club rhodanien. Le multimillionnaire possède également le club de Botafogo, premier du championnat brésilien.

Vitor : un joueur exemplaire

Ce qui distingue Rayan Vitor de ses pairs, c’est sa polyvalence sur le terrain. Il est capable de jouer à plusieurs postes. Doté d’une vision du jeu remarquable, il excelle dans la création d’occasions pour ses coéquipiers. Il est une menace constante pour les défenses adverses, grâce à ses dribbles et sa capacité à marquer. Avec l’équipe national du Brésil des moins de 17 ans, il a marqué 7 buts en 13 matchs. Ses qualités techniques sont accompagnées d’un excellent sens tactique, ce qui lui permet de s’adapter rapidement à différents systèmes de jeu.

Vitor transféré vers Lyon ?

Rayan Vitor est un nom qui commence à résonner de plus en plus fort dans le monde du football. Ce jeune talent, encore méconnu du grand public il y a peu, attire désormais l’attention des plus grandes écuries européennes. Selon Globo, un média brésilien, l’attaquant intéresse le club portugais du Sporting, en plus de l’Olympique Lyonnais. Selon plusieurs autres sources, Vitor serait dans le viseur d’autres géants européens, principalement le FC Barcelone et Manchester City. Ces possibilités sont une opportunité de quitter le Vasco da Gama, où il joue depuis toujours. Malgré tout, aucune offre n’a été formulée pour l’instant.

Rennes proche de s’offrir un attaquant !

Le mercato estival est loin d’être terminé, les Rennais sont retournés à la charge d’un buteur norvégien. Le club breton souhaite boucler l’arrivée d’Henrik Meister avant le début de saison.

Alors que Rennes est tout proche d’enregistrer sa huitième recrue estivale, les dirigeants sont retournés à la chasse concernant un buteur norvégien. Selon Foot Mercato et le média norvégien Nettavisen, Les Rennais souhaitent s’attacher les services d’Henrik Meister. Une piste déjà avancée puisque les dirigeants bretons ont formulé une offre de 850 000 hors bonus pour l’attaquant du Sarpsborg 08. Le SRFC espère boucler le dossier avant le début du championnat.

Un ailier dans le viseur

Le mercato s’accélère en Bretagne. Après la récente signature de leur nouveau milieu Jordan James pour 5 millions d’euros, c’est à un Sud-Américain que les Rennais s’attaquent. Le club breton a un accord avec le club de MLS Real Salt Lake pour le transfert de Carlos Andrés Gomez. Le montant s’élève à 10 millions pour l’ailier droit auteur de 13 buts et 9 passes décisives en 23 matchs de MLS. Le joueur de 21 ans est attendu mercredi à Rennes pour passer sa visite médicale. Une concurrence donc pour Ludovic Blas dont la première saison ait été décevante sous ses nouvelles couleurs rouge et noir.

Jordan James renforce le milieu

Rennes continue de se renforcer même au milieu avec le recrutement de Jordan James jusqu’en 2028. Troisième recrue du mercato il signe pour 5 millions d’euros en provenance de Birmingham. « Après Albert Grønbaek et Glen Kamara, le Stade Rennais F.C. enregistre une troisième recrue au milieu de terrain, il s’agit de Jordan James, 20 ans. » précise le SRFC sur son site officiel.

