Mercato concurrents OM : Un défenseur de Chelsea à Nice ? Un défenseur de Lyon vers la Premier League et dégraissage au Stade Rennais…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos des concurrents OM. Ce mardi au menu : Un défenseur de Chelsea à Nice dès cet hiver, un défenseur de Lyon vers la Premier League, le Stade Rennais se prépare à dégraisser son effectif cet hiver

Un défenseur de Chelsea à Nice dès cet hiver ?

Depuis la blessure de Dante, l’OGC Nice vit une mauvaise période. Éliminé de l’Europa League, Nice n’a plus gagné depuis 8 matchs toutes compétitions confondues. Les dirigeants niçois cherchent alors à recruter un défenseur central pour cet hiver afin de pallier à sa faiblesse défensive…

Selon les informations du Sun, le club azuréen souhaite obtenir le prêt du joueur de Chelsea, Fikayo Tomori. Le défenseur de 22 ans, qui a très peu joué cette saison (3 apparitions), serait l’une des options envisagées pour remplacer le défenseur brésilien en janvier. Fikayo Tomori avait refusé de quitter Chelsea lors du dernier jour du mercato estival 2020. Ce dernier pourrait cette fois partir en prêt afin d’engranger des minutes de jeu à Nice. Le défenseur anglais est également suivi outre-manche, en effet Newcastle suit attentivement Tomori. Prolongé il y a tout pile un an (le 12 décembre), le montant d’un transfert de Fikayo Tomori est estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Pour rappel ce dernier dispose d’un contrat avec les Blues jusqu’en 2024.

Un défenseur de Lyon vers la Premier League ?

À 33 ans, Marcelo est un des tauliers des Gones, avec 13 des 14 matches de Ligue 1 joués cette saison. Mais alors qu’il sera en fin de contrat à l’été prochain, le défenseur central sera libre de s’engager dans le club de son choix pour la saison prochaine.

D’après le tabloïd The Sun, West Ham serait intéressé par la venue du défenseur brésilien cet été. Les Hammers étaient déjà intéressés en janvier dernier et auraient pu débourser 20M€ pour s’attacher les services du joueur de 33 ans. D’après des sources proches du Brésilien contactées par le tabloïd, le joueur de 33 ans serait potentiellement intéressé : « la dernière fois qu’ils ont pris la parole, il y avait un bon feeling. C’est une grande opportunité ». A moins que l’OL ne décide de prolonger son joueur de 33 ans, Marcelo devrait quitter l’OL l’été prochain. Il pourra d’ailleurs commencer à discuter avec les clubs dès le 1er janvier prochain, en vue d’une signature libre six mois plus tard. Mais Jean-Michel Aulas pourrait céder son joueur dès cet hiver…

Le Stade Rennais se prépare à dégraisser son effectif cet hiver !

Le Stade Rennais ne compte pas être actif en janvier, dans le sens des arrivées, mais pourrait l’être dans celui des départs. Dans une interview accordée à Eurosport, Nicolas Holveck avait annoncé un mercato hivernal « calme ». Alors que le club breton a dépensé 72 millions d’euros dans son recrutement estival, le club a récupéré 50 millions d’euros grâce aux départs d’Édouard Mendy et Raphinha.

Alors que les clubs français souffrent des conséquences de la crise sanitaire et du dossier Mediapro, le Stade Rennais pourrait procéder à la vente de plusieurs joueurs de son effectif. Si on pourrait penser qu’une vente d’Eduardo Camavinga pourrait soigner les problèmes financiers du Stade Rennais, les dirigeants du club ne souhaitent toujours pas vendre leur jeune prodige international français.

Dalbert Henrique pourrait voir le contrat de son prêt rompu et retourner à l’Inter Milan. Le latéral gauche a été particulièrement décevant lors de ses quelques apparitions et n’a plus la confiance de Julien Stéphan. Jonas Martin est également un partant potentiel. Le joueur a été trop souvent blessé depuis son arrivée en 2019. Il n’a participé qu’à 13 matches sous les couleurs des Rouge et Noir en une saison et demi. Mbaye Niang et Clément Grenier pourraient également quitter le club…