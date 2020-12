Mercato concurrents OM : Un départ cet hiver à Lyon?, Monaco piste un Mexicain de Liga…

FCM vous propose les infos qui ont fait l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au menu ce lundi: Un départ cet hiver pour cet attaquant de Lyon fortement courtisé, Un gros club de Liga vise un joueur prêté par Lyon et l’AS Monaco sonde un Mexicain de la Liga…

Un départ cet hiver pour cet attaquant de Lyon fortement courtisé ?

Longuement annoncé du côté de l’Olympique de Marseille lorsqu’il était en Ecosse, Moussa Dembélé a finalement rejoint l’ennemi lyonnais au mercato estival 2018. Meilleur buteur lyonnais ces deux dernières saisons, l’attaquant a inscrit son premier but lors de la dernière journée face à Reims pour une victoire 3-0. Avant ça, il n’avait plus marqué depuis le 15 août lors du quart de finale contre Manchester City lors du Final 8 soit 12 rencontres.

Selon France Football, West Ham serait à l’affut. Le club de Londres voudrait ainsi faire de l’attaquant français le remplaçant de Sebastian Haller. Le tabloïd The Sun, confirme également l’information et rappelle que Manchester United s’était aussi intéressé à lui l’été dernier. L’hebdomadaire ajoute que l’OL pourrait être tenté par une vente en cas d’offre d’au moins 33 millions d’euros, hors bonus. Le club anglais pourrait même tenter le coup dès janvier. David Moyes voudrait profiter de la situation de l’attaquant de Lyon devenu un remplaçant de luxe chez les Gones, derrière Memphis Depay, Karl Toko Ekambi ou encore Tino Kadewere.

Un gros club de Liga vise un joueur prêté par Lyon

L’ancien angevin est prêté par Lyon à l’OGC Nice. Le club de la côte d’Azur d’Azur dispose d’une option d’achat de l’ordre de 25 M€ pour s’attacher définitivement ses services. Mais le milieu de terrain vit un début de saison plus ou moins compliqué. En effet, le joueur de 22 ans n’a toujours pas trouvé le chemin des filets et n’a délivré qu’une seule passe décisive en 8 matchs de championnat.

Selon les informations de Estadio Deportivo, Séville serait très intéressé par le joueur pour le prochain mercato estival au cas où les Aiglons refusent de lever cette option. Pour rappel, le patron du mercato andalou Monchi est également à l’affût dans les dossiers Florian Thauvin (Olympique de Marseille) et Julian Draxler (Paris Saint-Germain), à qui il ne reste plus que six mois de contrat. Mais le directeur sportif de Séville compte sur le fait que l’ex-Angevin est indésirable à l’OL pour le récupérer à moindre coût

L’AS Monaco sonde un Mexicain de la Liga

Diego Lainez rejoint le Bétis Séville à l’été 2019, l’attaquant peine à se faire une place dans le onze titulaire de Manuel Pellegrini. Depuis son arrivée, le Mexicain a disputé 39 rencontres avec le Bétis pour un total de 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrés. L’AS Monaco aurait fait de l’attaquant de 20 ans une cible pour le prochain mercato.

Selon les informations de TodoFichajes, l’AS Monaco aurait ciblé deux joueurs pour le mercato hivernal, Riqui Puig (FC Barcelone) et Diego Lainez (Bétis Séville). Ce dernier n’entre pas dans les plans de son entraîneur Manuel Pellegrini et un départ cet hiver serait inévitable. Sous contrat jusqu’en 2024, le Bétis Séville pourrait faciliter son transfert si une offre de 5 millions d’euros venait à être proposée. Une somme qui ne freinerait pas les dirigeants monégasques prêts à passer à l’action. Le club du rocher avait déjà entamé des discussions pour le joueur lors du mercato estival ce qui faciliterait les négociations.