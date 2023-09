Mercato ex OM : Rien n’est fait concernant Rudi Garcia !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En mauvaise posture à Naples, Rudi Garcia ne serait pas pour autant sur la sellette selon le média Il Mattino. Le coach français aurait la confiance totale de son président De Laurentiis.

Selon les information du média italien Il Mattino relayés par le journaliste Guillaume MP: « Rudi Garcia n’est pas du tout sur la sellette au Napoli et la confiance du président De Laurentiis est « inconditionnelle ». Il soutient pleinement la rupture voulue du jeu et méthodes de Spalletti. Objectif : top 4 et 1/4 de C1. « ADL » ne lâchera pas son coach. » On connait très bien ce genre de soutien inconditionnel, si les résultats ne s’améliorent pas et que les joueurs se retournent contre Garcia, cela pourrait vite changer. Pour rappel, Christophe Galtier a été annoncé au Napoli cet été et pourrait être relancé si Garcia ne se relance pas. Naples est 7e à 3 points de la 4e place…

Rudi Garcia n'est pas du tout sur la sellette au Napoli

La Gazzetta Dello Sport avait un autre son de cloche mardi (hier), le média expliquait que le Napoli envisageait sérieusement de se séparer de Rudi Garcia qui n’arrive pas à tirer le meilleur de son groupe. D’après le média italien, le club lui laisserait encore 4 matchs pour tenter d’inverser la tendance mais prospecte déjà pour le remplacer.

De Laurentiis, le président du club napolitain aurait notamment en tête Igor Tudor qui est aussi pressenti pour un retour à l’OM. Antonio Conte est également un potentiel remplaçant de Rudi Garcia à l’instar de Christophe Galtier qui a souvent été lié à Naples ces dernières saisons. Pablo Longoria a donc de la concurrence pour son poste sur le banc !

