Mercato Ex OM : Ça ne s’arrange pas pour Mitrouglou

Konstantinos Mitroglou a quitté l'Olympique cet hiver en trouvant un accord avec les dirigeants marseillais à l'amiable. Il rejoint dans la foulée l'Aris Salonique ou sa situation est en train de se dégrader de nouveau. Un départ cet été serait même déjà envisagé.

La descente aux enfers pourrait bien se poursuivre pour l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Konstantinos Mitroglou. Arrivé cet hiver du côté de l’Aris Salonique après avoir résilié à l’amiable son contrat avec le club marseillais, le buteur grec pourrait de nouveau plier bagage cet été.

MITROGLOU encore en situation d’échec

L’ancien joueur de Benfica a inscrit seulement deux buts en neuf apparition sous son nouveau maillot, et n’a joué que 79 minutes lors des 4 dernier matchs

Ses prestations ont semble-t-il déjà fini par lasser son entraîneur Apostolos Mantzios, comme l’explique ce jeudi le quotidien grec Gazzetta. A tel point que Kosta pourrait être poussé vers la sortie cet été même si son contrat avec l’Aris court jusqu’en juin 2022. Un accord à l’amiable pourrait être trouvé précise le média local.

En quittant l’Olympique de Marseille cet hiver, Kostas Mitroglou avait adressé un message attaquant aux supporters marseillais avec un gros regrets sur son aventure olympienne :

« Un chapitre de plus de ma carrière dans le foot est arrivé à son terme, avec beaucoup de beaux mais aussi de difficiles moments. Je voudrais remercier la ville de Marseille pour m’avoir adopté et accueilli si chaleureusement, et aussi les supporters pour leur soutien. J’ai réalisé que Marseille est le plus grand club en France, avec beaucoup d’exigences. Et c’est pour cela que, malgré les dures critiques que j’ai parfois reçues, je n’ai jamais réagi et j’ai continué à travailler dur tous les jours pour prouver ma valeur. J’aurais aimé qu’on gagne la Ligue Europa et qu’on ramène ce titre à Marseille. Du fond de mon cœur, merci pour tout. Continuez d’aimer le club de cette façon unique. Je souhaite au club un énorme succès dans le futur. Allez l’OM. » Kostas Mitroglou – source : Twitter (25*01/2021)