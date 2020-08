Mercato ex OM : Un nouveau club pour cet ancien prodige marseillais ?

Samir Nasri, l’une des meilleures révélations du centre de formation de l’OM, pourrait rebondir en Serie A. Selon Tuttosport, le promu Benevento aurait coché le nom de l’ancien Citizen sur sa short-list.

Benevento pourrait accueillir un ancien de la maison. Après la vraie/fausse arrivée de Loïc Rémy dans ses rangs, le club italien aurait coché le nom d’un autre joueur passé par l’Olympique de Marseille. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agirait de Samir Nasri, nous indique Tuttosport. Formé à l’OM, l’ancien minot était ensuite parti à Arsenal à l’été 2008.

Samir Nasri sort d’une saison compliquée à Anderlecht

Libre de tout contrat après son départ d’Anderlecht, Samir Nasri n’aura pas laissé de grands souvenirs en Belgique. Et pour cause, le Français a pris part à seulement sept matchs de Jupiler League, pour un petit but inscrit. Le club belge avait inclus dans le contrat une année en option qui n’a même pas été levée.

Désormais, à 33 ans, le milieu offensif pourrait découvrir un nouveau pays, si cette rumeur mercato venait à se concrétiser. Passé par l’Angleterre notamment, sous le maillot d’Arsenal, de Manchester City puis de West Ham, le temps d’une demi-saison, l’ancien de la maison connaitrait son sixième championnat.