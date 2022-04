Mercato : La stratégie de l’OM pour conserver Saliba

Prêté à l’OM sans option d’achat par Arsenal cette saison, William Saliba continue d’impressionner en défense centrale. Pablo Longoria réfléchirait à une stratégie pour le conserver.

Ce sera l’un des dossiers chauds du mercato estival. Arrivé l’été dernier sous forme de prêt en provenance d’Arsenal, William Saliba impressionne cette saison en défense. À seulement 21 ans, il fait preuve d’une grande maturité et d’une sérénité qui plaît à Jorge Sampaoli. À tel point qu’il est l’un des joueurs les plus utilisés par le technicien argentin aux côtés de Mattéo Guendouzi et de Luan Peres cette saison.

Toutefois, le conserver définitivement semblera être compliqué à l’issue de la saison. En effet, le joueur n’est pas prêté avec option d’achat du côté de l’OM. De plus, Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à 24 millions d’euros. Une somme qui serait compliquée à débourser pour l’OM sans qualification en Ligue des champions.

Un argument de taille pour conserver Saliba ?

À en croire les informations révélées par L’Equipe, les bonnes performances de William Saliba ne passent pas inaperçues en Europe. En effet, l’Atlético Madrid aurait récemment pris des renseignements à son sujet. Toutefois, Arsenal aura très certainement envie de conserver le défenseur la saison prochaine. La tâche s’annonce donc compliquée pour Pablo Longoria.

En revanche, le président de l’OM aurait un argument pour tenter de le convaincre de rester la saison prochaine. Toujours selon le quotidien sportif, Pablo Longoria souhaiterait se servir de l’approche de la Coupe du Monde pour négocier avec le défenseur central. En effet, c’est récemment grâce à ses bonnes performances avec l’OM que William Saliba a pu intégrer l’Équipe de France et effectuer ses deux premières sélections sous la tunique tricolore. Reste donc à savoir si cet argument peut compter dans les discussions et dans l’esprit de William Saliba cet été.

Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été — Saliba

Dans l’émission le Vestiaire diffusée sur RMC lundi 11 avril, l’international français a affirmé qu’il se sentait marseillais… Un nouveau message envoyé à Pablo Longoria pour le convaincre de le conserver? Il faudra débourser une grosse somme pour le président olympien…

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)