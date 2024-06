Mercato : Le message de Vitinha aux supporters de l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Annoncé sur le départ pour un transfert définitif au Genoa. L’attaquant portugais Vitinha a souhaité adresser un message d’aurevoir aux supporters de l’OM.

Alors que l‘Olympique de Marseille a recruté Vitinha pour 25 d’euros + 7 de bonus. Le club phocéen à négocier un montant de transfert de 16 millions d’euros +6 de bonus au Genoa. Pablo Longoria limite la casse, le joueur de 24 ans n’avait pas été à la hauteur du montant de son transfert avec l’Olympique de Marseille. En tirer une telle somme semblait impossible il y a quelques mois. Pour rappel le portugais a disputé 43 matchs avec Marseille et inscrit seulement 6 buts. Dans le futur contrat de Vitinha une clause de rachat de 42 millions d’euros aurait été incluse.

Un message touchant

L’attaquant portugais a souhaité remercier les supporters marseillais via un message sur Instagram. « Chers supporters de l’Olympique de Marseille, il est temps de dire adieu. Ce fut un honneur de porter ce maillot historique et de donner le meilleur de moi-même pour le club. Même si tout ne s’est pas déroulé comme je l’avais rêvé, je pars avec des apprentissages précieux et des souvenirs inoubliables. La passion que vous montrez pour le club est inspirante et m’a toujours donné envie de tout donner sur le terrain. Une partie de moi restera toujours à Marseille. Ici, j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. À l’OM, à mes coéquipiers, au staff technique et à tous ceux qui m’ont soutenu, je vous adresse mes sincères remerciements. Vous avez été infatigables, même dans les moments difficiles. Je sais que le club continuera à se battre pour de grandes conquêtes, avec votre soutien inconditionnel. Je serai toujours au premier rang pour vous encourager. Un au revoir éternel, OM. Vous êtes dans mon cœur. Avec gratitude, Vitinha. » un message touchant malgré un passage décevant.

