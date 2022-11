Mercato : Le PSG s’est fait recaler par un joueur formé à l’OM !

Interrogé par L’Equipe sur son mercato estival 2022, Mohamed Simakan, formé à l’OM, a affirmé avoir recalé le Paris Saint-Germain. Luis Campos se serait renseigné pour le faire signer mais le défenseur a refusé.

Cet été, le PSG a cherché un défenseur à tout prix mais n’a pas réellement trouvé chaussure à son pied. Longtemps lié au club parisien, Milan Skriniar a finalement choisir de rester à l’Inter cette saison. Le leader de la Ligue 1 a donc tenté d’ouvrir d’autres dossiers pour renforcer sa défense.

Luis Campos a parlé avec mes agents, c’est vrai — Simakan

Luis Campos, le conseiller du PSG, a finalement recruté Nordi Mukiele qui était au RB Leipzig. Le Français a un profil intéressant, pouvant également jouer latéral droit, comme c’était le cas à Montpellier avant qu’il rejoigne l’Allemagne.

Mais avant cela, le Portugais avait pris contact avec un autre français du RB Leipzig : Mohamed Simakan ! Le joueur natif de Marseille et formé à l’OM a explosé à Strasbourg en Ligue 1. Il a avoué avoir été contacté par le PSG dans un entretien accordé à L’Equipe.

« Luis Campos a parlé avec mes agents, c’est vrai. Ils étaient intéressés. Mais la stabilité est importante pour moi. On a pris une décision commune avec les dirigeants, celle de rester. Je suis content, car je pense que Leipzig est l’endroit où je pense être le mieux pour l’instant » Mohamed Simakan – Source : L’Equipe (01/11/22)

Niang, quand j’étais plus jeune, c’était mon idole — Simakan

« Dans mon enfance, j’étais supporter de Marseille. Comme c’était ma ville natale et que c’est un des meilleurs clubs de France, c’était normal, a expliqué le joueur à France Bleu. Cette passion, ça a commencé dès l’âge de 4 ans, quand j’ai commencé le foot. Je me rendais au Vélodrome avec mon entraîneur de l’époque, qui m’y emmenait pour me montrer comment c’était. J’y allais avec beaucoup de joie ! Niang, quand j’étais plus jeune, c’était mon idole ! Parce que je jouais attaquant. J’aimais bien marquer des buts et me donner à fond. Je trouvais que le style de Mamadou Niang se rapprochait le plus de mon profil. Je voulais lui ressembler. C’est un joueur que j’ai toujours aimé regarder. » Mohamed Simakan – Source : France Bleu (18/10/19)