Mercato : l’OM réclame un minimum 10M€ pour ce taulier ?

Annoncé depuis la semaine dernière au Qatar le milieu de terrain Jordan Veretout, pourrait finalement rester à Marseille. Le club phocéen ce serait très exigeant, Quant au montant du transfert.

Al-Duhail, club qatari coaché par Christophe Galtier est très intéressé par l’expérience du milieu français de 31 ans. Le marseillais, Jordan Veretout n’est pas fermé à un transfert, de plus il est l’un des plus gros salaires du club. Il lui reste un an plus une année en option dans son contrat, et pourrait faire le choix de quitter Marseille. Le club qatari est en contact permanent avec Mehdi Benatia, passé par le club, afin de pouvoir rendre réalisable ce transfert selon La Provence.

Un montant trop élevé pour le club qatari ?

Néanmoins l’Olympique de Marseille serait trop exigeant sur le montant d’un éventuel transfert, pour un joueur âgé de 31 ans. Le club phocéen demanderait au moins 10 millions d’euros. Une gourmandise qui pourrait refroidir le club d’Al-Duhail « qui pensait que Marseille cèderait plus volontiers un si gros salaire, à cet âge ». Le joueur lui n’est pas fermé a cette potentielle expérience, certaines sources expliquent qu’il n’a reçu aucune offre et n’a jamais été contacté personnellement. D’autres annoncent que le joueur aussi se montrerait trop exigeant.

🔹Première offre de Al-Duhail pour Veretout 🇫🇷 ! L’ancien club de Mehdi Benatia est passé à l’action avec une première proposition qui n’a pas satisfait l’OM. Les dirigeants olympiens sont ouverts pour vendre l’un des plus gros salaires du club (acheté 12.5M€), mais pas à… pic.twitter.com/UwfcvD9TFE — MercatOM (@Mercat_OM) June 25, 2024

D’autres cas à gérer

L’Olympique de Marseille on va devoir gérer d’autres cas lors de ce mercato estival. Le dossier Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia seront au centre des discussion cet été. En effet, les 2 joueurs n’entrent plus dans les plans du nouveau coach Roberto De Zerbi. Le cas Ismaïla Sarr devrait être plus facile à gérer, le joueur de 26 ans intéresse de nombreux clubs. Tandis que Geoffrey Kondogbia n’a suscité l’intérêt d’aucuns club pour l’instant.

