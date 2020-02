Mercato : L’OM veut faire passer pro un jeune latéral de 17 ans…

Alors que le dossier Isaac Lihadji a empoisonné les derniers mois de l’OM concernant la formation de l’OM, un autre jeune de sa génération serait sollicité par le club olympien afin de signer son contrat pro…

Recruté par l’OM en 2017, Richecarde Richard sera libre à la fin de la saison et la fin de son contrat aspirant. Selon La Provence, l’OM va lui proposer une offre de contrat professionnel de 3 ans dans les prochaines semaines. Ce latéral droit de 17 ans est dans le viseur de José Anigo qui suit attentivement l’évolution de plusieurs jeunes du centre de formation olympien. Il faut espérer que contrairement à Lihadji, Richard va rapidement accepter l’offre de l’OM. Richecarde Richard est international français U17…

A lire ou relire : le dossier formation

Mourad Aerts et Azir Said Mohamed Cheik vous ont proposé un dossier sur la formation de l’OM. On vous propose la totalité des 3 articles et deux grosses interview. Au menu, le cas Lihadji, les objectifs, l’OM next Gen’ et le choix Nasser Larguet…



Mais aussi :

ITW FCM : CET EX-MINOT RACONTE SA FORMATION ET L’IMPORTANCE D’UN FONCTIONNEMENT À LA BIELSA…

ITW FCM : PERRIN, RÉSEAUX SOCIAUX, CENTRE DE FORMATION DE L’OM… L’ANCIEN ENTRAÎNEUR DE LA RÉSERVE LIVRE SES VÉRITÉS