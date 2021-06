Mercato OM : « 3M€ pour Wass ? Très surprenant sachant que Valence l’a très longtemps considéré comme intransférable.. »

Alors que Gerson et De la Fuente devraient passer leur visite médicale en début de semaine prochaine, la 3e recrue pourrait être Daniel Wass. Pour François Miguel Boudet, journaliste pour @FuriaLiga, et grand spécialiste du club de Valence, le polyvalent international danois serait une bonne pioche pour l’OM…

Longoria veut recruter Daniel Wass qui n’a plus qu’un an de contrat avec Valence. D’après les informations de Onda Deportivo, le joueur de 32 ans aurait même un accord total avec le club olympien. Il souhaiterait changer d’air, et jouer l’Europa League dans un pays qu’il a déjà connu avec Evian Thonon Gaillard. Il ne manque plus que l’accord entre les deux écuries, qui pourrait avoir lieu autours d’une somme comprise entre 2 et 3 millions d’euros. Une somme qui semble basse selon François Miguel Boudet. Ce dernier nous détaille le passage de l’international danois au FC Valence…

Pour lire l’entretien complet avec François Miguel Boudel sur Gameiro, Moreno, Wass…

DANIEL WASS A ÉTÉ TRÈS FIABLE

« Il a été recruté pour être le remplaçant de Parejo, mais finalement il ne s’est jamais imposé dans ce secteur de jeu. Il a servit de rustine pour le poste de latéral droit après les blessures, de plusieurs joueurs à ce poste. Il faut savoir que ce poste là, est un gros problème à Valence depuis des années, mais Daniel Wass a été très fiable. Il a aussi joué ailier droit cette saison, mais il peut très bien évoluer dans l’axe sans problème. Après par rapport à son âge, il n’y aura pas de retour sur investissement pour un joueur de 32 ans. J’ai entendu un montant de 3 millions d’euros, très surprenant sachant que Valence l’a très longtemps considéré comme intransférable. Il est vraiment considéré comme un joueur essentiel du club de Valence » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

Wass avait opté pour le Celta Vigo en 2015

Daniel Wass avait déjà été annoncé comme cible de l’OM en 2014, son agent Michael Johansen avait expliqué à Calciomercato que le joueur danois pouvait filer en Italie, il avait finalement opté pour l’Espagne et le Celta Vigo en 2015…

« Daniel Wass est un joueur complet, je pense qu’il est prêt à évoluer dans votre championnat (NDLR: la Serie A). Je n’ai jamais entendu personne de l’Inter Milan ou de la Fiorentina se manifester, même si j’ai entendu que des clubs suivent le garçon. L’Italie est certainement une possibilité pour l’avenir. » Michael Johansen – source : Calciomercato (2014)