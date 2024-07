Mercato OM : Accord de principe avec Greenwood selon The Athletic !

Alors que Di Marzio annoncé hier que l’OM attendait le oui de Mason Greenwood dans la soirée, le feuilleton pourrait effectivement toucher à sa fin. The Athletic confirme un accord de principe avec l’ailier de 22 ans !

Selon le journaliste David Ornstein, du média The Athletic, « Marseille a trouvé un accord de principe avec Mason Greenwood pour signer en provenance de Manchester United. Du travail reste à faire, le joueur de 22 ans doit venir à Marseille, faire des examens médicaux, signer son contrat – mais développement majeur après l’accord entre l’OM et Manchester conclu la semaine dernière. »

Accord de principe entre l’OM et Greenwood

🚨 Marseille reach agreement in principle with Mason Greenwood to sign forward from Manchester United. Work still needed – 22yo must travel, do medical, put pen to paper – but major development after deal between #OM & #MUFC struck last week @TheAthleticFC https://t.co/usJea6a4vK — David Ornstein (@David_Ornstein) July 16, 2024





En effet, le journaliste Alfredo Pedullà a fait le point sur le dossier Greenwood, il l’a résumé en 4 points.

« 1) L’OM avait lancé des ultimatums pour ce mardi soir, De Zerbi a repris le pressing.

2) Le père parle à tout le monde, Napoli lui demande d’attendre aussi le mois d’août pour effectuer un virement. Donc rien d’imminent, comme nous l’avions signalé.

3) Quand il reviendra à l’entraînement (mardi) avec Manchester United, peut-être aura-t-il envie de se décider. La proposition financière de Marseille est évlevée.

4) L’offre de la Lazio est vraie, 24-25 millions plus bonus et pourcentage (jusqu’à 50 pour cent de vente future), il est peu probable qu’elle soit améliorée. Aujourd’hui pas de rencontre avec l’intermédiaire, nous sommes à l’arrêt. »

Naples demande du tempos, la Lazio n’augmentera pas son offre, l’OM reste favori dans le dossier Greenwood

La situazione #Greenwood va sintetizzata così 1) OM aveva dato ultimatum per stanotte, De Zerbi ha ripreso il pressing

2) Il padre sta parlando con tutti, il #Napoli gli ha chiesto di aspettare anche agosto in modo di fare una cessione. Quindi nulla di imminente, come avevamo… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 15, 2024

Selon Gianluca Di Marzio, « Mason Greenwood se rapproche progressivement de Marseille . Les Français attendent le « oui » définitif du joueur anglais d’ici lundi soir, le joueur étant orienté vers un transfert sur le terrain de Roberto De Zerbi. Ni la Lazio ni Naples donc, qui avaient fait des tentatives concrètes pour lui, ne semblent capables de le faire changer d’avis… »

Greenwood épilogue ce lundi soir ?

Mason #Greenwood sempre più vicino all’@OM_Officiel. I francesi aspettano il « sì » definitivo del calciatore entro sera — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 15, 2024

Selon Foot Mercato, la Lazio a besoin de rapidement recruter en attaque et aurait jeté son dévolu sur un joueur du Barça. « La Lazio rêve de Vitor Roque. Une offre est en préparation sous la forme d’un prêt avec OA, les négociations sont ouvertes entre les clubs. Le Barça n’est pas pressé et veut observer le joueur. » L’option Vitor Roque ferme-t-elle celle de Greenwood ? Le Brésilien est plus un attaquant de pointe alors que l’Anglais est plus ailier droit. Avec le départ de Ciro Immobile, le club anglais doit frapper fort pour renforcer son attaque… Le journaliste Alfredo Pedulla annonce que l’OM n’a pas reçu de réponse pour le dossier Mason Greenwood. Alors que le club attendait un oui de la part De Manchester United. Il explique que la Lazio reste dans la course pour Mason Greenwood.

A lire : OM – Parole de supportrices : « Greenwood? Je n’irai plus au stade. Je serais incapable d’acclamer quelqu’un comme ça »

Greenwood n’a pas donné sa réponse à l’OM, la Lazio reste actif !

#Greenwood: oggi nessuna risposta all’OM che aspettava e aspetta il sì. Andiamo a domani. Domani (oggi ormai) l’intermediario della #Lazio avrà un incontro, se ci saranno risvolti importanti verrà raggiunto dal ds #Fabiani. Quindi la #Lazio non è ancora fuori (da venerdì) e ha… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 14, 2024

L’ailier anglais était annoncé très proche de Marseille, mais selon Gianluca Di Marzio, « certaines déclarations du maire de la ville ont mis un frein aux négociations. Naples, qui suit le joueur depuis quelques temps, est donc entré dans la négociation. Marseille a toujours l’avantage suite à l’accord avec Manchester United pour l’achat de Greenwood pour 31,6 millions plus un pourcentage sur la revente future. » Le journaliste italien estime que si Greenwood n’opte pas pour Marseille, Naples pourra alors tenter de faire venir l’Anglais. Alors que la Lazio semble en retard dans ce dossier, le club ne compte pas abandonner la piste si facilement.

lire aussi: Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier du gardien ? (footballclubdemarseille.fr)