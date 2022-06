Le mercato n’a même pas encore commencé que Pablo Longoria est déjà au travail pour essayer de renforcer les rangs olympiens. Plusieurs noms sont déjà comme en défense, Jonathan Clauss ou encore Chancel Mbemba, au milieu avec Seko Fofana ou Axel Witsel. En attaque, Mohamed-Ali Cho est pisté mais on a appris ce jeudi que selon Footmercato, l’OM souhaiterait se faire prêter Julian Alvarez, l’attaquant de River Plate qui s’est engagé cet été à Manchester City. Pierre Gerbeaud, journaliste chez le média Lucarne Opposée et spécialiste du football sud-américain, dresse le profil du jeune attaquant argentin de 22 ans.

L’OM va sans doute connaître un mercato estival mouvementé autant dans le sens des départs que des arrivées. Après une très belle saison, le club marseillais va pouvoir se concentrer sur son mercato en gérant de nombreux dossiers compliquées comme ceux Arkadiusz Milik, qui possède toujours une belle cote du côté de l’Italie. Situation similaire pour Bamba Dieng pour qui l’OM pourrait accepter une offre satisfaisante. Pour pallier d’éventuels départs, des autres profils comme Mohamed-Ali Cho et Giovanni Simeone seraient pistés mais pas que puisque selon Footmercato, Julian Alvarez serait sur les tablettes de Pablo Longoria en vue d’un prêt.

A LIRE AUSSI : Vente OM : La réaction de McCourt (« sorti de ses gonds »)

Interrogé par le FCM, Pierre Gerbeaud donne un peu plus d’informations sur le profil d’Alvarez en le plaçant parmi les attaquants les plus prometteurs au monde.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria veut déjà se séparer de ces deux récentes recrues ?

Dithyrambique envers le jeune attaquant argentin, Pierre Gerbeaud affirme que Julian Alvarez serait une très bonne recrue pour l’OM.

Julian Alvarez a une vraiment une palette complète, il sait se déplacer, il fait des appels de balle vraiment tranchants, il sait se placer aussi, il est capable de mettre quelques buts de renard, mais ce n’est pas sa première caractéristique. Ce n’est pas un Rudi Voller, ce n’est quand même pas à ce niveau de renard mais il peut t’en mettre, il se place bien dans la surface, il peut anticiper ou le ballon va tomber. C’est vraiment un attaquant complet, aussi fort pied droit que pied gauche, ce serait vraiment énorme si on arrivait à se le faire prêter, juste attention ce n’est pas Boca Juniors c’est River Plate, l’autre club historique (rires). C’est un super joueur, international argentin, il ira faire la Coupe du monde, je pense que dans les prochaines années, il va vraiment être le 9 de la sélection d’Argentine. Ce serait vraiment monstrueux qu’il vienne mais je ne sais pas ce que va en faire City, si Guardiola va vouloir le prêter ou le garder et le mettre sur un côté. J’ai vu la nouvelle hier soir, j’étais dessus et je t’avoue que ça m’a bien motivé. Ce serait un sacré joueur et en termes de numéro 9 tu ne peux pas le comparer à Bamba Dieng par exemple, Alvarez est au-dessus, je n’ai rien contre Dieng, je veux le garder, mais il est clairement au-dessus, beaucoup plus efficace, ses appels de balle, dans son placement, je le trouve bien au-dessus de Bamba Dieng. Ce serait vraiment énorme, Alvarez, c’est du niveau international donc si on arrive à le faire ce serait assez énorme. Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (03/06/2022)