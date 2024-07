Mercato OM : Aubameyang veut travailler avec De Zerbi ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille ont commencé les tests physiques ce jeudi en attendant l’arrivée de De Zerbi lundi. L’effectif olympien va être profondément modifié durant le mercato. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rester malgré une grosse offre saoudienne…

Ce jeudi, l’Equipe fait un petit point concernant le cas Pierre-Emerick Aubameyang. « Plutôt enclin à rester à Marseille, surtout avec la perspective de travailler avec De Zerbi, l’international gabonais est suivi de près par le club saoudien d’Al-Shabab même si aucune offre n’a été formulée pour le moment. » L’attaquant dispose encore d’un an de contrat avec l’OM plus une année de plus en option.

L’avenir du meilleur buteur de l’OM la saison dernière Pierre-Emerick Aubameyang est toujours incertain. Si ce dernier avait laissé entendre que son souhait était de rester à l’OM, les sirènes de l’Arabie Saoudite et d’un dernier très gros contrat pourraient changer la donne. Comme évoqué cette semaine, Al Shabab ferait un gros forcing, afin de recruter l’attaquant international gabonais de l’OM. Selon Foot Mercato, son agent se serait même quasiment mis d’accord avec le club saoudien.

A ce jour, Aubameyang n’a pris aucune décision mais l’offre dont il dispose ne le laisserait pas indifférent. Le buteur olympien est donc en pleine réflexion et le feuilleton pourrait bien durer, explique ainsi le quotidien régional La Provence ce jour.

Marseille pas vendeur, Aubameyang ouvert à un départ ?

🚨#MercatOM 🔵⚪️

🆕 Al Shabab 🇸🇦 fait un gros forcing pour PEA.

🆕 Pierre-Emerick Aubameyang est en vacances et se prépare à une nouvelle saison selon son entourage

▶️l’OM attend désormais une clarification des intentions de son buteur gabonais pour son futur

▶️l’OM et surtout… pic.twitter.com/TPT4MjlTCg — Sébastien Denis (@sebnonda) July 2, 2024

L’Olympique de Marseille n’aurait toujours pas reçu d’offre officielle de la part du club saoudien. Le club de la cité phocéenne et son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi veulent le conserver et attendent de connaître ses intentions vis-à-vis de son avenir. Le nouveau coach de l’Olympique de Marseille souhaiterait à tout prix garder l’attaquant gabonais dans le sud de la France. L’incertitude autour de l’avenir d’Aubameyang pourrait bien polluer le début de préparation estival. L’OM ne peut se permettre de vivre un tel feuilleton sur un poste aussi important. Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une première saison plus que réussie avec Marseille. Auteur de 51 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives. Meilleur buteur de la Ligue Europa avec 10 réalisations.

