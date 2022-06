Mercato OM : Changement total de cap concernant Alvaro !

Écarté du groupe olympien pendant les derniers mois de compétitions, le défenseur de l’Olympique de Marseille Alvaro devait résilier son contrat avec le club marseillais. La direction olympienne a visiblement changé de stratégie dans ce dossier.

Le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille ne devrait plus porter le maillot olympien. Écarté du groupe, ce dernier a passé les derniers mois de compétition, chez lui en Espagne en attendant qu’un accord de résiliation de son contrat soit trouvé avec les dirigeants marseillais.

Mais visiblement, l’état major olympien a changé de stratégie sur ce dossier. En effet, selon les informations du journal l’Equipe ce vendredi, l’OM souhaiterait désormais transférer le jour et percevoir ainsi une indemnité de mutation. Le quotidien sportif indique par ailleurs que des contacts ont été noués ces dernières semaines avec des clubs espagnols.

Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club — Alvaro

Au cours d’un entretien accordé à AS en décembre dernier, Alvaro Gonzalez s’en été pris à Jorge Sampaoli publiquement. Une sortie médiatique qui a définitivement scellé son avenir à l’OM.

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)