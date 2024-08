Mercato OM : De Bono aimerait voir ce (TOP) joueur au Vélodrome !

Jean-Charles De Bono (ex-OM), Karim Diouf, et les journalistes du FCM ont discuté de l’actualité liée à ce mercato estival, lors de l’émission de ce jeudi. Ils ont notamment évoqué les joueurs sans contrat.

À presque une semaine de la fin de la période de transferts, certains joueurs n’ont toujours pas trouvé d’équipe. C’est le cas d’Adrien Rabiot, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, Memphis Depay ou encore James Rodriguez. Jean-Charles De Bono révèle sa préférence.

« Il peut faire un massacre au Vélodrome »

Jean-Charles De Bono sait qui il ferait venir à l’Olympique de Marseille parmi tous les joueurs sans contrat. « À choisir, si l’OM a les moyens, Memphis Depay, pour sa mentalité et pour la niaque qu’il pourrait y avoir au vélodrome », dévoile l’ancien milieu défensif de l’OM.

Il poursuit en expliquant que le club phocéen est une équipe particulière mais que, selon lui, le néerlandais pourrait parfaitement s’adapter à l’exigence des supporters. « Là on tape quand même dans un top […] Après il faut aussi qu’il s’imprègne du maillot de l’Olympique de Marseille. C’est tout. Et je pense que lui, avec sa mentalité, avec son caractère et avec l’envie qu’il aurait de porter ce maillot, il peut faire un massacre au Vélodrome. »

Depay sans club

Memphis Depay n’a pas renouvelé son contrat avec l’Atlético de Madrid. Il se retrouve donc sans équipe. Le joueur avait rejoint le club espagnol en 2023 pour la somme de 3 millions d’euros. Le joueur a d’ailleurs publié récemment une vidéo où il s’entraîne seul à Monaco.



