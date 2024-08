Mercato OM : Deux informations contradictoires pour Moukoko !

Youssoufa Moukoko, l’une des principales cibles de l’Olympique de Marseille, pourrait finalement ne pas intégrer le club cet été. Selon Fabrizio Romano, les négociations avec le Borussia Dortmund sont compliquées. Le club français serait prêt à abandonner la piste de l’attaquant allemand. Mais pour Bild, un prêt est encore possible…

Après des jours de discussion concernant le transfert de Youssoufa Moukoko, les négociations entre l’Olympique de Marseille et le Borussia Dortmund piétinent. Les deux équipes ne trouvent pas d’accord financier, et le transfert est au bord de l’échec.

