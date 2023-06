Mercato OM – Emmanuel Macron : « Je sais qu’il y a une volonté d’investir, donc je reste confiant »

Dans un entretien accordé au journal La Provence, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué l’avenir de l’Olympique de Marseille et notamment le mercato à venir en vue de la saison prochaine.

Avec l’officialisation de l’arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur, l’OM va pouvoir enfin se lancer dans le mercato. Interrogé par le journal La Provence, le Président de la République Emmanuel Macron , fervent supporter du club phocéen, se montre confiant pour l’avenir de l’Olympique de Marseille :

« L’équipe a une ville derrière elle, et même au-delà. Cela porte toujours l’exigence plus loin. Ensuite, je sais qu’il y a une volonté d’avancer, d’investir, donc je reste confiant. Quand on regarde la dernière saison, je pense qu’à un moment, on a rêvé à la première place, et on finit assez haut (3e). 2024 doit être l’année de la consolidation. Il y aura le renouvellement pour certains joueurs qui ont été déployés cette dernière saison. Il y a aussi une transition qui va se faire, » a ainsi déclaré le Président de la République au quotidien régional ce Lundi

