Mercato OM : Finalement un contrat de 3 ans pour Conceição ?

Cela semble s’accélérer autour de l’arrivée possible de Sérgio Conceição à l’OM suite à la résiliation son contrat avec le FC Porto. Selon le journaliste Nicolò Schira, des pourparlers en cours avec un contrat long proposé !

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, « pourparlers en cours pour Sergio Conceicao à l’Olympique de Marseille comme nouvel entraîneur. Proposition d’un contrat jusqu’en 2027. »

Talks in progress for Sergio #Conceicao to #OlympiqueMarseille as new coach. Offered a contract until 2027. #transfers #OM #TeamOM https://t.co/3t5d8vFeLm

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 4, 2024