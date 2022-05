Mercato OM : Lens clarifie la situation de Clauss et Fofana !

Alors que des rumeurs annonçaient avec insistance les départs prochains de certains joueurs importants de l’effectif du RC Lens comme Seko Fofana, Jonathan Clauss ou encore Cheick Doucouré. Dans l’émission Lens Foot, Arnaud Pouille, Directeur général du RC Lens, et Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif se sont exprimés de manière prudente et claire notamment sur la situation de Jonathan Clauss et Seko Fofana. Ces deux derniers étaient notamment annoncés avec insistance du côté de l’OM.





L’Olympique de Marseille est qualifié en Ligue des Champions et veut bien y figurer. Les olympiens ont beaucoup de pistes pour renforcer l’effectif et pallier les éventuels départs cet été, comme celui de Boubacar Kamara qui s’est engagé à Aston Villa. Depuis le début de la semaine, l’OM comme d’autres clubs se seraient intéressés aux deux Lensois qui ont crevé l’écran cette année, Jonathan Clauss et Seko Fofana.

On n’est pas dans l’obligation de vendre — Arnaud Pouille

Les deux joueurs ont été récompensés par une place dans l’équipe type de la saison en Ligue 1 aux côtés notamment de Dimitri Payet et William Saliba. Terminant à une belle 7ème place, le RC Lens peut désormais se concentrer sur le mercato pour pouvoir, à l’image de Clauss ou Fofana, de flairer les bons coups. Dans l’émission Lens Foot, Arnaud Pouille, le directeur général du club sang et or, nous explique que les finances sont bonnes et qu’ils ne seront pas dans une situation de subir le mercato.

« Personne n’est venu me voir pour demander un bon de sortie. Surtout, on n’est pas dans l’obligation de vendre. La trésorerie est présente au sein du club et on va avoir une dotation avec l’arrivée de CVC. » Arnaud Pouille – Source : Lens Foot (24/05/2022)

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Francfort veut refaire une Adli à Longoria?

On ne sait pas ce qui va se passer – Ghisolfi

Interrogé par l’émission Lens Foot, le coordinateur sportif du RC Lens Florent Ghisolfi a surenchéri en clarifiant la situation de certains joueurs comme Clauss et Fofana.

« On ne sait pas ce qui va se passer. La seule certitude, c’est que les trois joueurs cités sont sous contrat. C’est la dernière année de contrat pour Jonathan, Cheick et Seko c’est 2024. Tout peut arriver et si ces joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n’a de bon de sortie. À l’inverse, personne n’est enfermé. À un moment donné, il peut y avoir des logiques à respecter pour le joueur et le club. S’il y a un projet intéressant pour le joueur et que le club s’y retrouve, on discute. Il faut toujours que ça se passe dans l’échange et la transparence. Aujourd’hui, on compte sur tout le monde. » Florent Ghisolfi – Source : Lens Foot (24/05/2022)

Si les représentants du RC Lens tiennent ses propos, c’est avant tout pour expliquer la situation de certains joueurs qui attisent les convoitises. Pistés par l’OM et d’autres clubs, les dossiers Clauss et Fofana ne risque pas d’être réglé rapidement. A un an de la fin de son contrat, l’international français serait sur le départ cet été, au risque de le voir partir libre l’année prochaine. Quant à Fofana, sous contrat jusqu’en 2024, sa situation est un peu plus détendue. Certains médias annonçaient les deux joueurs comme des priorités pour Longoria, reste à savoir si le dénouement de ces deux dossiers finira par être favorable à l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Priorité défensive de Longoria, Saliba ne reviendra pas ?