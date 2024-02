< Mercato OM: Gattuso agacé par un départ et évite la vente de ce cadre ?

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul (1-1) ce vendredi soir face à Metz lors de la 21e journée de Ligue 1. Les Olympiens, qui restent sur cinq matchs sans victoire, vivent une saison très compliquée. D’après les informations du journal L’Équipe, Gennaro Gattuso aurait fait part de son agacement à la direction olympienne concernant la vente d’un joueur durant ce mercato hivernal. Le technicien italien se serait également opposé au départ d’un cadre de son équipe.

Actuellement 8e de Ligue 1, l’OM, qui reste sur cinq matchs sans victoire, traverse une forte tempête. Les hommes de Gennaro Gattuso ont de nouveau concédé le nul (1-1) ce vendredi soir à domicile contre Metz. Selon L’Équipe, l’entraîneur marseillais se serait plaint auprès de sa direction de la vente de Renan Lodi à Al-Hilal et aurait affirmé sa volonté de conserver Jonathan Clauss.

Gattuso agacé par le départ de Lodi et s’oppose à la vente de Clauss

Le quotidien sportif affirme que le 29 janvier, à l’heure du déjeuner, Gennaro Gattuso serait revenu sur le sujet du mercato, devant un Pablo Longoria livide et un duo Mehdi Benatia – Stéphane Tessier muet.

Agacé par le départ de Lodi, le champion du monde 2006 n’aurait pas souhaité le transfert de Clauss, mais seulement le réveil d’un cadre qu’il ne jugeait pas assez investi…

« Je crois en la bonne foi de Jonathan Clauss »

Interrogé en conférence de presse sur le cas Jonathan Clauss, Gennaro Gattuso avait réaffirmé sa confiance envers son joueur: « Je crois en la bonne foi de Jonathan Clauss. J’ai énormément échangé avec lui depuis mon arrivée. Il sait ce que je pense de lui. Il faut être exigeant avec soi-même. Il est resté à Marseille. Il faut se concentrer sur le futur au club. S’il doit jouer, il jouera. Je sais qu’il a le niveau et je ne remets en aucun cas en cause ses qualités et son professionnalisme. »