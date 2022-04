Mercato OM: Henrique sur le départ, un champion du monde visé, l’espoir renait pour Harit … Les 3 infos du jour

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 19 avril 2022 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille .

Mercato OM : Longoria a pris une grande décision concernant Luis Henrique !

Difficile de se faire une place dans l’effectif de l’Olympique de Marseille pour Luis Henrique… Selon L’Equipe, la direction lui chercherait une porte de sortie pour cet été.

Recruté sous les ordres d’André Villas-Boas, Luis Henrique a montré de belles choses lors de ses premiers matchs puis s’est totalement éteint. Si ses prestations à l’entraînement ou en match lorsque sa chance lui est donnée ne lui ont pas permis de convaincre Sampaoli, la direction aurait pris une grande décision.

Luis Henrique va quitter l’OM?

En effet, L’Equipe affirme ce mardi que le Brésilien pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès cet été. Le club lui chercherait une porte de sortie pour le prochain mercato… Malgré l’absence de Konrad De la Fuente, il n’a pas su profiter des quelques minutes qu’il a obtenu pour s’imposer à gauche.

Sampaoli préfère même jouer sans ailier ou positionner Gerson sur un côté que de mettre l’ancien attaquant de Botafogo sur le terrain. Un premier gros échec pour Pablo Longoria qui semblait avoir pleine confiance en lui en allant le chercher au Brésil.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique a particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC

Mercato : L’OM se positionne sur un attaquant Champion du Monde 2018? L’Olympique de Marseille prépare son mercato d’été 2022 ! Selon les informations de Fichajes.net, Pablo Longoria aurait coché le nom de Thomas Lemar pour la saison prochaine. Publicité Selected by × Le mercato d’été 2022 risque d’être animé comme l’a expliqué ce mardi le journal L’Equipe. Si le quotidien sportif s’est surtout attardé sur les départs, la presse espagnole croit savoir que plusieurs clubs de Ligue 1 se sont positionnés sur un Champion du Monde 2018 avec les Bleus ! Lemar à la relance en Ligue 1? En effet, d’après Fichajes.net, Thomas Lemar serait dans la short-list de l’Olympique de Marseille tout comme celles de l’AS Monaco ou encore de Lyon. Un retour en Ligue 1 pourrait relancer le Champion du Monde 2018, en difficulté avec les Colchoneros. Publicité Selected by A LIRE AUSSI : Mercato : Un départ déjà acté dans l’esprit de la direction? « Lemar est arrivé de Monaco avec plein de promesse pour l’avenir. Au fil des années, il a été démontré que Lemar n’est pas un joueur d’une équipe de haut niveau puisque son irrégularité dans le jeu ne lui a pas permis de gagner une place dans le onze de Cholo. Le Français, en plus de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu, n’a pas non plus réussi à être décisif en attaque, incapable de retrouver l’électricité dont il se vantait à Monaco. Il a de nombreux prétendants pour cet été. En France, des clubs sont venus aux renseignements comme Lyon, Marseille et Monaco. Ils sont les mieux placés pour le signer. » Source : Fichajes.net (17/04/22) Il faut mettre le paquet pour recruter deux gros joueurs Pour notre invité, Karim Zéribi (à voir dans l’extrait vidéo ci-dessus) , il faut que la direction de l’OM s’appuie sur le groupe actuel et aille chercher 1 ou 2 joueurs qui vont ramener une valeur réelle : Ne pas faire un recrutement de masse mais un mercato d’ajout c’est ce qu’aimerait le spécialiste média. Une stratégie qui permettrait de ne pas casser la dynamique positive qui a été crée cette année au sein de ce groupe et qui pourrait même selon le natif d’Avignon avoir un effet positif sur les jeunes comme Dieng, Luis Henrique ou Konrad De La Fuente : « Les garçons autour vont progresser car quand tu joues avec des grands joueurs, tu progresses. Et puis on a des jeunes qui ont une marge de progression qui vont bénéficier de ça aussi. Il faut donc miser sur ça, aller chercher les deux perles rares qui vont couter peut-être un peu cher mais qui vont nous permettre de franchir ce palier qu’on attend et qu’on espère tous » Karim Zéribi – Source: Football Club Marseille (04/04/2022) Mercato OM : L’espoir renaît pour Harit ? Auteur de bonnes performances ces dernières semaines, Amine Harit est plus utilisé par Jorge Sampaoli. Seulement prêté à l’OM cette saison, il pourrait toujours rester l’année prochaine. Publicité Selected by × C’est l’une des satisfactions de cette fin de saison. Amine Harit réalise de bonnes performances. S’il a peu joué depuis le début de la saison, l’international marocain a parfois pu bénéficier de précieuses minutes de la part de Jorge Sampaoli. Il en a profité pour se montrer décisif. Buteur et passeur décisif face à Brest, de nouveau buteur face à Saint-Étienne et une nouvelle passe décisive face à Montpellier, Amine Harit montre toute sa motivation pour poursuivre l’aventure avec l’OM la saison prochaine. Cette saison, il a seulement été prêté par Schalke 04 sans option d’achat. Dans l’effectif, des joueurs comme Álvaro, Pol Lirola et Léonardo Balerdi avaient même accepter de diminuer leur salaire pour faciliter sa venue. Amine Harit voit ses chances de rester augmenter Publicité Selected by En effet, à en croire les informations révélées par le journal L’Equipe aujourd’hui, les performances d’Amine Harit seraient loin d’être passées inaperçues aux yeux de son entraîneur. À tel point qu’il aurait désormais des chances d’être conservé par l’OM à l’issue de la saison. À LIRE AUSSI : Mercato : L’OM se positionne sur un attaquant Champion du Monde 2018? Le quotidien sportif en profite aussi pour rappeler que Schalke 04 ne devrait pas garder le Marocain. Même en cas de remontée en Bundesliga, le club allemand ne peut pas assumer le salaire imposant d’Amine Harit. Reste donc à savoir si une solution pourrait être trouvée entre tous les parties. L’Equipe croit également savoir que Villarreal garde un oeil sur son profil.

https://twitter.com/GuillaumeTarpi/status/1516179289099718657