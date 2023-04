Mercato OM : « Il n’y a pas un autre grand club où il serait titulaire »

Alexis Sanchez, titulaire indiscutable dans la formation d’Igor Tudor, arrive en fin de contrat. Personne ne le voit partir en cas de qualification en Ligue des Champions, mais le Chilien n’a pas encore prolonger son aventure marseillaise.

Arrivé en 2022 à l’OM, Alexis Sanchez a signé pour un contrat d’un an et une en option. Depuis quelques semaines, la grande question est de savoir s’il va poursuivre son aventure à Marseille ou s’il va partir. Le joueur dit se sentir bien ici mais souhaiterait rester qu’à certaines conditions. Une qualification en Ligue des Champions pourrait le faire prolonger. Des rumeurs l’envoient également en Amérique du Sud, notamment à River Plate. Au micro de Football Club de Marseille, Sourigna Manomay ne voit pas El Nino Maravilla partir, car aucun club de prestige ne lui offrirait une meilleure place.

Il n’aura pas le même privilège ailleurs

« Si on est qualifié, je ne vois pas pourquoi il partirait, commence Sourigna Manomay sur Football Club de Marseille. La seule solution, ce serait qu’il retourne en Amérique du Sud. Ça pourrait se comprendre. Mais en Europe, je pense qu’il n’y aurait pas un autre club d’un certain standing où il serait titulaire. Il a montré qu’à l’OM il fait tous les matches, je ne suis pas sûr que dans un autre club, plus prestigieux, plus grand que l’OM, il puisse avoir le même temps de jeu et le même privilège. En Amérique du Sud, oui, il a des chances d’être titulaire. Mais s’il y a la Ligue des Champions, pourquoi il partirait ? »

Je ne l’imagine pas partir

Sourigna poursuit : « Quand il est arrivé, tout le monde doutait et au final il en a fait beaucoup taire. Si la préparation est bonne, sachant que c’est un mec très professionnel visiblement, pourquoi il serait moins bon ? Peut-être qu’il jouera un peu moins, parce qu’on va compenser avec des joueurs de qualité. Mais en tout cas je ne l’imagine pas partir. »

