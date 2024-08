Mercato OM : « Je suis hypé par l’arrivée de Wahi »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alexandre Chaillol (journaliste du média Foot Mercato), Maël Lemoine (journaliste et créateur de contenu) et les journalistes du FCM ont discuté de l’arrivée d’Elye Wahi à Marseille, lors du débat de ce lundi. Ils ont notamment parlé de ses performances potentielles et de sa place dans l’effectif.

L’arrivée d’Elye Wahi à l’Olympique de Marseille est controversée. L’attaquant est très attendu par les supporters du club phocéen. Il compte bien faire ses preuves et tout donner pour que le club atteigne ses objectifs. Maël Lemoine et Alexandre Chaillol pensent que ce transfert est une bonne nouvelle pour l’OM.

« Ça peut être une belle histoire d’amour »

🇫🇷🥵Mercato OM : « Wahi? Je suis hype de fou, j’y crois fortement ! » Maël Lemoine pense que l’OM et De Zerbi vont lui permettre de se relancer. ! pic.twitter.com/kdkNYAVQHh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 14, 2024

Maël Lemoine, journaliste et créateur de contenu, ne cache pas son enthousiasme concernant l’arrivée d’Elye Wahi à l’Olympique de Marseille. « Je suis hype par l’arrivée de Wahi », assume-t-il. « Il est encore jeune. Même s’il a fait une saison en demi-teinte avec Lens, j’y crois fortement. Je ne dis pas que le contexte marseillais est un contexte facile, mais je me dis que Wahi avec le maillot de l’OM ça peut matcher. S’il commence à se mettre en confiance avec le système de (Roberto) De Zerbi, je pense que ça peut être une belle histoire d’amour. »

« On valide le profil »

Alexandre Chaillol, journaliste Foot Mercato, évoque ensuite la polyvalence d’Elye Wahi au sein de l’effectif. « C’est un joueur qui est formé ailier gauche, mais il a surtout joué numéro 9 toute sa carrière », explique-t-il. « C’est super pour De Zerbi d’avoir un mec qui pourra jouer ailier gauche et numéro 9, donc encore une fois on valide le profil. »

« Dans un match qui est un peu compliqué tactiquement tu peux très bien faire basculer Wahi à gauche et faire rentrer un (Faris) Moumbagna en pointe. Il y a plein d’alternatives grâce à ça », ajoute Maël Lemoine.

