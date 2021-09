Après avoir refusé des offres de Newcastle et de Wolverhampton dans les derniers instants du mercato, Boubacar Kamara pourrait donc partir libre la saison prochaine. La Juventus serait intéressée par son profil.

Alors qu’on pensait qu’il allait partir lors du mercato estival, Boubacar Kamara poursuit finalement l’aventure avec l’Olympique de Marseille. En effet, le milieu de terrain olympien aurait reçu deux offres dans les derniers instants du mercato. Parmi elles, une offre de Newcastle et une offre de Wolverhampton. Les deux équipes proposaient à l’OM un prêt payant de 2,5 millions d’euros avec une option d’achat de 15 millions d’euros. Toutefois, tandis que Pablo Longoria aurait poussé pour un départ de Boubacar Kamara, il n’était pas emballé par les deux clubs anglais.

Désormais, il ne reste plus qu’une année de contrat au milieu de terrain olympien et Pablo Longoria craint de le voir partir libre à l’issue de la saison. Boubacar Kamara ne manque pas de prétendants qui aimeraient l’attirer libre la saison prochaine. L’AC Milan avait déjà manifesté son intérêt cet été.

La Juventus à l’affût pour récupérer Kamara

À l’heure actuelle, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille. Si Foot Mercato évoquait que le milieu de terrain pourrait prolonger son contrat d’une saison afin de ne pas partir libre, aucune discussion n’aurait lieu pour l’instant.

À en croire les informations de Tutto Mercato Web, la Juventus serait prête à se positionner sur le dossier pour attirer gratuitement le joueur olympien à l’issue de la saison. Considéré comme un profil polyvalent et encore très prometteur, Boubacar Kamara est une opportunité que la Vieille Dame ne souhaite pas manquer.

Kamara il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur – Mourad Aerts

« Boubacar Kamara se fait un peu défoncer en ce moment. C’est à dire qu’on dit qu’il est ingrat, qu’il vaut rien sans le club, qu’on a pas besoin de lui. Et puis arrêter de dire qu’il a été bon, moyen ou plus donc en fait il y a ce petit truc qui commence à grandir parce qu’on est dans une hype des nouveaux recrutements. On est très hypé par les nouveaux joueurs donc on se dit « En fait Kamara on s’en fou ». Et puis en plus de ça on ne se rend pas compte et on ne valorise pas assez que faire deux saisons comme Kamara l’a fait, à un poste qui n’est pas le sien de formation dans un contexte très compliqué à l’Olympique de Marseille, à 20 ans, très peu de joueurs l’ont fait. Mais nous par contre on va s’enflammer sur d’autres joueurs. Moi j’apprécie beaucoup Romain Perraud. Mais je ne suis pas sûr qu’il aurait réussi à l’OM. De toute manière il a signé en Angleterre. J’étais pour le fait qu’il vienne. Mais par contre quand quelqu’un est à l’OM, il faut comprendre comme c’est difficile d’être titulaire à l’OM. Kamara, il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur. Oui l’équipe était nulle, mais c’était ton meilleur joueur. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (01/08/2021)