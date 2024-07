Mercato OM : Greenwood, la polémique Atal, réunion au sommet pour Aubameyang… Les 3 infos du jour

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 6 juillet 2024 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

1 – Mercato OM : Gros retournement de situation dans le dossier Youcef Atal !

Alors que l’on annonçait un accord entre l’Olympique de Marseille et Youcef Atal, l’ancien niçois ne devrait finalement pas rejoindre le club marseillais cet été.

Le dossier Youcef Atal a pris une dimension politique ce vendredi. Alors que l’international algérien se rapproché d’un en heure de l’OM, le maire de Marseille, Benoît Payan a fait savoir qu’il ne voulait pas que le joueur reconnu coupable de provocation à la haine raciale porte les couleurs du club marseillais.

Atal ne devrait finalement pas signer à l’OM

« Je ne suis pas président de l’Olympique de Marseille mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l’objet d’une condamnation, ou pas d’ailleurs, n’est pas acceptable, n’a rien à faire dans le sport, n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille », a ainsi déclaré Benoît Payan à Radio JM avant de poursuivre :

« Je vous garantis que je vais prendre attache avec le président de l’Olympique de Marseille. Il n’y a pas de place pour ce genre de débordement. Que l’on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur, s’il y en un qui porte le maillot de l’Olympique de Marseille et qui n’a pas ces valeurs-là, alors il n’a rien à y faire. »

La prise de position du maire de marseillais a visiblement eu un effet immédiat. En effet, selon les informations du journal l’Equipe, l’international algérien ne devrait finalement pas s’engager avec le club olympien.

2 – Mercato OM : Le point sur le dossier Greenwood !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère de joueur en jours. Les dirigeants marseillais veulent boucler certains dossiers prioritaires le plus vite possible. Le joueur de Manchester United Greenwood fait partie des ces priorités validées par De Zerbi.

Comme révélé la semaine dernière, l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood fait partie des joueurs ciblés par l’Olympique de Marseille lors de ce mercato. Le profil a été validé par De Zerbi et les dirigeants olympiens ont entamé des discussions avec le club anglais et le joueur. Ce dernier est motivé à l’idée de rejoindre Marseille.

Où en est exactement le dossier ?

Comme l’indique RMC Sport, c’est actuellement la piste la plus sérieuse parmi les nombreux noms évoqués ces dernières heures. L’état major olympien a multiplié les échanges avec Mason Greenwood, visiblement séduit par l’idée de rejoindre l’OM. Marseille voit en lui une véritable opportunité. Bien que prudents, les responsables du club nourrissent un réel espoir quant à la concrétisation de ce dossier. Ce vendredi, certaines rumeurs signalent un intérêt de Fenerbahçe, prêt à soumettre une offre imminente. Conscient de la concurrence, l’OM mise sur le désir de Greenwood de travailler avec De Zerbi comme atout décisif,nous apprend le site RMC Sport.

3- Une réunion entre Aubameyang, la direction et De Zerbi programmée ?

Si l’OM continue de multiplier les pistes pour tenter de signer de nouveaux joueurs, le club doit aussi gérer les potentiels départs. Auteur d’une très bonne saison, Pierre Emerick Aubameyang pourrait bien quitter l’OM. Les dirigeants marseillais ne sont pas forcément vendeurs, mais le contrat proposé par l’Arabie Saoudite pourrait renverser la situation.

Alors que l’OM continue de se renforcer avec les arrivées de Brassier et Koné, le club doit également tenter de conserver ses meilleurs éléments. Si Balerdi devrait rester et que Veretout semble poussé vers la sortie, l’OM pourrait perdre son meilleur attaquant de la saison dernière : Aubameyang. En effet, Al-Shabab est revenu à la charge et proposerait un pont d’or au joueur pour le convaincre de rejoindre l’Arabie Saoudite.

Mais ou en est concrètement ce dossier brulant ?

Les dirigeants marseillais ont fait savoir que le meilleur buteur d’Europa League n’était pas à vendre, mais la décision reviendra au joueur. Selon RMC Sport, l’attaquant serait dans le flou et pourrait céder à un dernier gros contrat. Une réunion est prévue en début de semaine prochaine entre les dirigeants, De Zerbi et Aubameyang afin de clarifier la situation. L’OM affirme toujours son intention de le garder pour la saison prochaine et sa volonté d’en faire son buteur titulaire. Reste à connaitre la position de celui qui avait annoncé lors de la dernière journée de Ligue 1 qu’il resterait à Marseille la saison prochaine. Le club marseillais ne peut pas se permettre de reste dans l’incertitude sur ce dossier.