Mercato OM : Le chantier est énorme pour MacHardy !

C’est désormais officiel, le technicien espagnol Marcelino devrait être le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Sur les ondes de RMC, Jonatan MacHardy a donné son sentiment sur le chantier qui attend désormais l’OM en matière de recrutement notamment.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce vendredi la signature de Marcelino qui succède donc à Igor Tudor au poste d’entraîneur. Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, Jonatan MacHardy a évoqué l’arrivée à l’OM de l’ancien coach du FC Séville et de Valence.

« Il y a un chantier ouvert pour le mercato avec l’arrivée de Marcelino. Il y avait déjà un gros chantier car Longoria avait annoncé 10 arrivées et autant de départs. Il va falloir donner des armes à Marcelino évidemment. Si la saison devait commencer demain, tu as de quoi faire une équipe qui n’est certes pas optimale, mais tu as de quoi faire une équipe… Après il y a des latéraux gauche et droite à recruter car il n’y en a pas, il faut aussi prendre des ailiers et si tu joues à deux attaquants il faut prendre soit un joueur pour concurrencer Vitinha soit, un mec sur le banc. Le chantier est énorme, mais il est toujours énorme avec Longoria car il chamboule tout chaque été, » explique ainsi l’éditorialiste de RMC Sport

