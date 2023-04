Mercato OM : Le FC Barcelone proche de boucler l’arrivée d’une cible de Longoria

Pablo Longoria aurait bien coché le nom d’un défenseur central pour le mercato d’été prochain. D’après L’Equipe, le joueur devrait s’engager avec le FC Barcelone à l’issue de la saison.

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Evan Ndicka était l’une des pistes de Pablo Longoria. Le Français qui évolue à Francfort est l’une des attractions du mercato estival grâce à son rendement ces dernières saisons en Bundesliga mais aussi avec sa situation contractuelle avantageuse.

Ndicka va rejoindre Barcelone

Si L’Equipe a affirmé il y a quelques jours que le défenseur faisait bien partie des pistes de l’OM pour le mercato d’été, le média a également confirmé qu’il était considéré comme trop cher par la direction marseillaise… Ses prétentions salariales dépasseraient ce que l’OM serait prêt à mettre, tout comme le dossier menant à Mateus Uribe.

A LIRE AUSSI : OM : Di Meco détruit Tudor ! « Pour moi, il se fout de nous »

La saison prochaine, les Marseillais devront donc certainement se focaliser sur les éléments déjà en présence avec le retour d’Isaak Touré. Leonardo Balerdi devrait cependant quitter l’OM comme l’expliquait d’ailleurs L’Equipe dans un article il y a quelques jours.

Certains ont pris le triple pour moins que ça

Pour Rod Fanni, le défenseur argentin est clairement en dessous des autres dans cette équipe et pourtant il n’a pas reçu le flot de critique de certains. « Je trouve que Balerdi a de la chance quand même, on lui donne beaucoup de crédit, assure Rod Fanni sur Football Club de Marseille. Ça fait depuis un bon moment. Pour ma part, de mon expérience et de mes passages que j’ai pu faire à Marseille, pour beaucoup moins que ça certains en ont pris le triple, Morel par exemple, ou d’autres. On les a pas réaligné ou protégé donc c’est vrai que je suis un peu surpris. Hubocan on l’a massacré alors qu’il a fait surement moins. Il n’a pas été rayonnant, mais on a l’habitude de mettre des étiquettes rapidement alors que Balerdi à son arrivée on l’a encensé, on l’a comparé à des grands. Pour beaucoup moins que ça j’en ai vu s’en prendre plein. Après tant mieux, je ne souhaite pas qu’on le cogne. »