Le plan de Longoria avec ces deux joueurs libres, où en sont les pertes financières ? Le programme des internationaux… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi: Mercato OM: Le plan de Longoria avec ces deux joueurs libres en fin de saison ! OM: Où en sont les pertes financières ? Internationaux OM: Le programme complet de cette trêve !

Mercato OM: Le plan de Longoria avec ces deux joueurs libres en fin de saison !

Le président de l’OM n’aime pas disposer de joueurs en fin de contrat dans son effectif. C’est pourtant le cas pour Pape Gueye et le jeune portier Simon Ngapandouetnbu. Pablo Longoria a fait le point concernant ces deux dossiers.

A l’occasion de la présentation de la dernière recrue Bamo Meité, Pablo Longoria s’est prêté à l’exercice du bilan mercato de l’OM. Le président a d’abord évoqué le dossier Simon Ngapandouetnbu, il a expliqué que le club a préféré le garder pour le faire jouer en reserve plutôt que de le prêter à 1 an de la fin de son contrat. Il espère le faire prolonger tout comme Pape Gueye, actuellement suspendu, mais sur qui le club compte.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Ounahi, dossier clos ?

On souhaite prolonger le contrat de Pape Gueye

Avant de poursuivre concernant un autre joueur libre en juin prochain, Pape Gueye. On est très contents de comment Pape Gueye est revenu de son prêt à Séville. Il a une très bonne mentalité, on souhaite prolonger son contrat. Je n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat, on a eu une discussion avec lui et son agent et on a le sentiment que cette saison il va être important malgré tout. »

OM: Où en sont les pertes financières ?

A l’occasion de la conférence de presse de présentation officiel de Bamo Meité, Pablo Longoria a évoqué l’état financier du club. Il estime que le club est stabilisé malgré l’échec en Ligue des Champions…

A l’occasion de la présentation de la dernière recrue Bamo Meité, Pablo Longoria s’est prêté à l’exercice du bilan mercato de l’OM. Le président a expliqué que l’élimination en Ligue des Champions avait des conséquences financières, pour autant, les contrat n’ont pas explosé et les revenus liés à la billetterie permettent de limiter les pertes. De plus, le président olympien espère faire de meilleures ventes de joueurs dans le futur…

A LIRE AUSSI: Mercato ex OM: Mitroglou fait parler de lui (en sixième division allemande) !

« Après le mercato que l’on a fait, la situation financière du club est stable, tranquille. Il n’y a aucune inquiétude de ce côté. Il y a une perte économique avec la non-qualification en C1, estimée à 10-12 millions d’euros. Mais les conditions des contrats avec les primes dans cette compétition ne plombent pas non plus la masse salariale. Sur ce mercato on voulait prendre des risques, mais on l’a compensé avec les départs. On est sur une bonne voie. », a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi.

Une perte économique avec la non-qualification en C1, estimée à 10-12 millions d’euros

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Un jeune signe à Empoli !

Le président a précisé que le club avait augmenté ses revenus grâce à la billetterie : « On a augmenté les recettes du club grâce à tous nos spectateurs qui viennent au stade. Maintenant, c’est vrai que l’on n’a pas encore de grosse vente mais cela fait partie d’une évolution qui va arriver. L’arrivée de Meïté, par exemple, permet de densifier le niveau de l’effectif, de créer de la valeur. Maintenant c’est aussi compliqué de jouer pour l’OM quand on est jeune, quand on a une grosse valeur marchande. »