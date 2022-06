Mercato OM : Les 5 potentiels départs cet été !

Après avoir obtenu le feu vert de la DNCG hier soir, l’OM peut désormais se concentrer plus sereinement sur son mercato estival. FCM fait un point sur cinq potentiels départs à venir du côté de l’effectif marseillais en la personne Kevin Strootman, Jordan Amavi, Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez…

C’est tombé hier soir, la DNCG, qui a étudié les comptes de l’OM et ses garanties, a décidé que le club olympien pourrait recruter cet été. Pablo Longoria, qui a déjà vu Axel Witsel partir à l’Atletico, compte bien rattraper son retard et multiplier les pistes pour renforcer l’effectif. Alors que plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur du président espagnol, Longoria va devoir faire partir certains de ses indésirables.

De retour de prêt, Kevin Strootman, Jordan Amavi et Nemanja Radonjic ne rentreraient pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Situation différente pour Duje Caleta-Car, auteur d’une bonne saison mais à qui il reste qu’un an de contrat et que l’OM ne souhaiterait pas le voir partir libre l’été prochain. Et enfin, un cas assez spécial pour Alvaro Gonzalez, qui a été écarté de l’équipe et qui aimerait transférer le joueur.

Si vous ne vous sentez pas le bienvenu, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau – Strootman

Acheté pour plus de 25 millions d’euros à l’été 2018 en provenance de l’AS Rome, Kevin Strootman ne s’est jamais réellement imposé sur la Canebière. Interrogé au micro de SkySport Italia sur son avenir, l’international néerlandais, alors prêté au Genoa lors de la saison 2020-2021 restait évasif, indésirable à l’OM, la situation du milieu de terrain ne risque pas de changer.

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c’était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça. Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A » Kevin Strootman – Source : SkySport Italia (16/04/2021)

En prêt à Nice contractuellement jusqu’au 30 juin prochain, Jordan Amavi devrait sans tout vraisemblance revenir à Marseille cet été. Interrogé par Nice Matin en janvier, le latéral gauche a botté en touche toutes les questions concernant son avenir.

« Si je regarde plus que ce prêt de six mois avec Nice ? Ce n’est pas le moment d’en parler. On verra en fin de saison. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Je ne pense qu’à une seule chose : aider Nice à finir le plus haut possible » Jordan Amavi – Source : Nice Matin (29/01/2022)

Nemanja Radonjic va-t-il désormais entrer dans les plans de Jorge Sampaoli, alors qu’un retour d’Amine Harit semble en discussion… Le joueur lui-même reste incertain.

« Mon avenir ? Je ne sais pas, honnêtement. J’ai encore un an de contrat avec Marseille, je ne sais rien. Maintenant j’ai un rassemblement avec l’équipe nationale, donc je verrai après ça. Un retour à l’Étoile Rouge de Belgrade ? Pour être honnête, je n’y crois pas pour le moment. J’ai dit que je reviendrais un jour, ce n’est qu’une question de temps… » Nemanja Radonjic – Source : Conférence de presse (28/05/2022)

Chaque mercato, je suis au centre de l’attention, ça m’épuise d’en parler tout le temps – Caleta-Car

Arrivé à l’OM en 2018, Duje Caleta-Car est annoncé partant depuis plusieurs mercatos. Une situation qui l’agace fortement comme il l’a confié en conférence de presse :

« Chaque mercato, je suis au centre de l’attention, ça m’épuise d’en parler tout le temps. Je suis là, je suis content d’être dans ce grand club. Je le répète : j’ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclues. Quand le moment viendra où je voudrai en avoir de nouvelles et changer d’air, on verra, mais là je n’y pense pas. Ce n’est pas facile de voir tous les jours son nom dans les journaux. Il n’y a pas que le terrain, on pense à 25000 autres choses. Maintenant, je suis un peu plus vieux, j’ai davantage d’expérience, je laisse cela derrière moi. » Duje Caleta-Car – Source : Conférence de presse (12/02/2022)

Recruté à l’été 2020, Alvaro Gonzalez a longtemps été un titulaire à part entière à l’OM notamment sous André Villas-Boas mais avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, son temps de jeu a baissé et il a été le grand perdant du recrutement massif de l’été dernier avec les arrivées de Saliba, Luan Peres et le retour de Caleta-Car dans le onze de départ.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Changement total de cap concernant Alvaro !