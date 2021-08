À la quête d’un attaquant depuis le départ de Dario Benedetto à Elche, Pablo Longoria multiplie les pistes offensives. Plusieurs joueurs sont ciblés mais les discussions semblent plus avancées avec Alexander Sorloth et Ike Ugbo.

Après le départ de Dario Benedetto du côté d’Elche, Pablo Longoria s’active pour lui trouver un remplaçant. Depuis plusieurs semaines, le président olympien avait anticipé le départ de l’Argentin en s’intéressant à plusieurs profils d’attaquants. Parmi les noms évoqués dans les médias, on retrouve ceux de Cyle Larin, Willian José, Alexander Sorloth, Ike Ugbo, Giovanni Simeone ainsi que Hwang Ui-jo. Disposant toujours d’un budget limité pour recruter, Pablo Longoria doit donc être prudent sur le marché. Parmi ces noms, deux dossiers seraient plus avancés que les autres. Le président olympien aimerait même se renforcer en attirant ces deux joueurs d’ici la fin du mercato estival. En cas de venue, ils deviendraient les doublures d’Arkadiusz Milik la saison prochaine.

Longoria insiste pour Sorloth et Ugbo

En effet, à en croire les informations de Florent Germain, l’OM aurait clairement accéléré sur les dossiers Alexander Sorloth et Ike Ugbo. Le journaliste de RMC confirme que le club phocéen et Leipzig ont bien démarré des discussions concernant un éventuel prêt avec option d’achat de l’attaquant norvégien. À 25 ans, Alexander Sorloth s’est révélé lors de son passage à Trabzonspor. En une saison, l’attaquant norvégien a inscrit 33 buts en 49 rencontres toutes compétitions confondues. Si aucun montant n’est évoqué pour l’option d’achat d’Alexander Sorloth, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 16 millions d’euros. Les négociations se poursuivent.

En parallèle, Florent Germain précise que Pablo Longoria travaillerait également sur un transfert d’Ike Ugbo. Alors que l’attaquant de Chelsea était sur le point de s’engager du côté de Genk la saison prochaine, l’Olympique de Marseille tenterait de détourner son transfert. L’OM aurait formulé une offre de 5 millions d’euros à Chelsea pour s’attacher ses services. Bonne nouvelle pour le club phocéen puisque le journaliste de RMC ajoute qu’Ike Ugbo commencerait à donner sa priorité au club phocéen. Affaire à suivre dans les prochains jours…

D’après @flogermain, l’OM négocie avec Leipzig pour un prêt avec option d’achat d’Alexander Sørloth, et avec Chelsea pour un transfert d’Iké Ugbo, qui serait attiré par le challenge olympien plutôt que celui de Genk.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Jwd27xydy6 — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) August 19, 2021

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé du côté des arrivées. Si le dossier Pol Lirola est réglé, le président olympien espère bien faire coup double avec les deux attaquants

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)