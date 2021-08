Mercato OM : Maksimovic donne un indice à Longoria sur son avenir

Alors que l’OM cherche à se séparer de Duje Caleta-Car cet été, le profil de Nikola Maskimovic aurait été ciblé par Pablo Longoria pour le remplacer. Libre de tout contrat depuis son départ de Naples, le Serbe a fait savoir qu’il aimerait rester en Italie…

Sauf retournement de situation, l’avenir de Duje Caleta-Car semble s’écrire loin de Marseille la saison prochaine. En effet, le défenseur central croate serait suivi de près par West-Ham. Considéré comme un joueur « bankable » de l’effectif, il ne sera pas retenu par Pablo Longoria en cas d’offre jugée satisfaisante. Pour le remplacer, le profil de Nikola Maksimovic serait ciblé par le président olympien. Libre de tout contrat depuis son départ de Naples à l’issue de la saison, le défenseur central aurait même un accord salarial avec l’OM d’après Gianluca Di Marzio. En revanche, Nikola Maksimovic a confié lors d’un entretien à un magazine napolitain son désir de poursuivre sa carrière à Naples. Une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria…

« Il y a eu 4 offres, 2 de France, une de Turquie et une du Qatar, mais je ne me vois pas loin de l’Italie et Naples est prioritaire. J’y retournerais en courant, je m’y sens chez moi . La ville m’a accueilli avec ma famille, nous nous sommes fait des amis qui resteront forts pour la vie. Mes enfants sont des Napolitains et réussissent bien dans les écoles qu’ils fréquentent. Un problème de salaire ‘ Pour ma part, si Naples le veut, je suis prêt à me rendre disponible pour trouver un accord et continuer ensemble. Napoli manque-t-il d’un défenseur central ? Je suis là. Je respecte Spalletti et j’aimerais travailler avec lui, c’est un entraîneur expérimenté qui prend grand soin des détails. » Nikola Maksimovic – Source : Napoli Magazine (12/08/2021)

MAKSIMOVIC POURRAIT AVOIR LE PROFIL DE LUAN PERES MAIS DU CÔTÉ DROIT – MOURAD AERTS

Alors que Séville serait également à l’affût dans ce dossier, reste à savoir si l’OM parviendra à attirer le Serbe dans ses rangs la saison prochaine. Dans notre épisode de Débat Foot Marseille le 2 aôut dernier, Mourad Aerts a donné son avis sur Nikola Maskimovic

« C’est un défenseur central qui a déjà pu jouer latéral droit il me semble. Il pourrait avoir le profil de Luan Peres mais du côté droit. Numériquement, il remplacerait Duje Ćaleta-Car. Après, il est un peu plus polyvalent que Duje Ćaleta-Car mais il est un peu plus vieux aussi. Je me souviens l’avoir vu sur des feuilles de match comme des Naples-Liverpool, des matches comme ça. Il me semble qu’il jouait latéral d’ailleurs à l’époque. Je garde un bon souvenir de ce joueur. Il me semble que Maksimovic a eu une bonne période en tant que latéral droit à Naples mais je suis plus sûr. Finalement, l’idée de l’OM, ce serait peut-être d’avoir une doublure en tant que défenseur central et en tant que latéral droit si tu changes de système. Il pourrait donc servir de doublure à Saliba ainsi qu’à Lirola. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (02/08/2021)