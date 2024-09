Mercato OM : « McCourt n’avait pas le choix… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille avec Karim Diouf, et les journalistes du FCM. Ils ont notamment parlé de Frank McCourt, Pablo Longoria et Medhi Benatia.

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato très fructueux. Le club phocéen a, entre autre, recruté Mason Greenwood, meilleur buteur de Ligue 1 pour l’instant. L’OM a aussi convaincu un international français formé au Paris Saint-Germain de les rejoindre : Adrien Rabiot. Selon plusieurs sources, toutes ces arrivées n’auraient pas eu lieu sans Medhi Benatia.

« Il doit laisser Medhi Benatia gérer le côté sportif »

Le supporter marseillais, Sourigna commence par évoquer l’importance de Medhi Benatia pendant le mercato estival. « Je vois de moins en moins de #McCourtOUT sur les réseaux », remarque le membre de la team FCM, le sourire au lèvres. « Je pense que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Pablo Longoria ne peut plus se cacher derrière le fait qu’il est plus directeur sportif que dirigeant de club. Il doit laisser Medhi Benatia gérer le côté sportif. On a vu qu’il a fait un travail extraordinaire et tout le monde est d’accord pour le souligner. »

« On a une chance inouïe »

Karim Diouf prend ensuite la parole pour donner son point de vue, qui rejoint celui de Sourigna. « Quand McCourt est arrivé il a investi une belle somme pour tenter quelque chose », rappelle le fils de Pape Diouf. « Je pense que moins on entend parler de McCourt, mieux l’OM se porte […] Pablo Longoria avait du potentiel mais c’est vrai qu’il était un peu au four et au moulin. Je trouve ça bien le fait de se rabattre sur l’institution et de laisser Medhi Benatia. Il est jeune, il était agent et il connaît le football des dernières années puisqu’il a arrêté sa carrière en 2021 […] McCourt n’avait pas le choix, il dit qu’il ne veut pas vendre avec la dernière saison qui a été catastrophique. Le fait d’avoir recruté De Zerbi et tous les autres, on a une chance inouïe. Si on se rate on ne pourra peut-être pas le refaire l’année prochaine », prévient-il.

