Mercato concurrents OM : L’AS Roma veut s’offrir un titulaire de l’AS Monaco !

L’AS Monaco pourrit perdre son latéral droit Vanderson. Le Brésilien intéresserait fortement Tottenham. Le club londonien pense à Vanderson seulement si Emerson Royal venait à quitter les Spurs.

C’est Fabrizio Romano qui l’a annoncé sur son Twitter, Tottenham pourrait recruter Vanderson le défenseur droit brésilien de l’AS Monaco. En effet, Tottenham serait à la recherche d’un latéral droit si Emerson Royal venez à quitter le club. Néanmoins l’AS Monaco voudrait au moins 40 millions d’euros pour son défenseur. Toujours selon Fabrizio Romano Emerson devrait quitter Tottenham pour s’engager avec l’AC Milan qui reste sa priorité.

🚨⚪️ Tottenham are showing interest in AS Monaco right back Vanderson, one of the options only if Emerson Royal leaves the club.

Not an easy one as Monaco want more than €40m fee, but Spurs appreciate him.

Emerson, expected to leave #THFC with AC Milan being his priority. pic.twitter.com/0V7IsqXoz1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024