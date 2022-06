Mercato OM : Nice tente un champion d’Europe si le dossier Mandanda n’avance pas ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un nouveau club de Serie A s’attaque à Milik !

Ayant terminé 5ème de Ligue 1, l’OGC Nice est qualifié pour la Ligue Europa Conférence et pourrait accueillir des joueurs ambitieux. Même si Nice est un bon club, l’arrivée d’Arrizabalaga serait une régression pour lui, qui était considéré comme l’un des plus grands espoirs au poste de gardien en Espagne. Formé à l’Athletic Bilbao, le Basque était suivi par tous les grands clubs européens dont le Real Madrid. Reste maintenant à savoir s’il verrait un départ à Nice d’un bon œil, lui qui aurait vu, selon certains médias locaux, des clubs italiens et espagnols s’intéresser à son profil.

Nice toujours intéressé par Mandanda ?

Depuis que les premières rumeurs font état des envies de départs du champion du monde 2018, deux se veulent particulièrement insistantes ce sont celles l’envoyant à l’OGC Nice mais aussi au Stade Rennais. Déjà venu aux renseignements cet hiver, le club azuréen serait toujours intéressé et pourrait passer à l’action cet été dès que la DNCG aurait décidé du sort de l’OM. Si on en croit les informations de FootMercato, Julien Fournier, le directeur sportif des Aiglons est toujours déterminé à faire venir le joueur formé au Havre lors de ce mercato estival. Alors qu’il n’a pas fait ses adieux après le match contre Strasbourg, l’homme aux plus de 450 parties de Ligue 1 pourrait attendre d’avoir des éclaircissements sur sa situation olympienne avant de décider de quitter le navire.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Witsel ne viendrait pas… à cause de la DNCG ?

Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez — Larqué