Mercato OM : Nketiah finalement vers un autre club de Premier League !

Longtemps en discussion avec l’OM, Eddie Nketiah va finalement rester en Angleterre. L’attaquant d’Arsenal devrait rebondir à Nottingham Forest, un accord a déjà était trouvé avec le club de Premier League.

Courtisé pendant de longue semaine par l’Olympique de Marseille, Eddie Nketiah pourrait bien rester du côté de la Premier League. En demandant plus de 30 millions d’euros pour libérer son attaquant, Arsenal s’est montré trop gourmand pour l’OM. Mais un autre club anglais s’est positionné sur le dossier. Selon Fabrizio Romano, Eddie Nketiah a conclu un accord avec Nottingham Forest, tandis que le club est en discussion avancé avec Arsenal. Les dirigeants de Nottingham Forest sont confiants à l’idée de recruter le numéro 14 des Gunners.

A lire aussi : Mercato OM : la fin du mercato dépend des lofteurs

🚨🌳 Eddie Nketiah has just agreed on personal terms with Nottingham Forest as talks are advancing to final stages with Arsenal.#NFFC confident to get it done soon.

Feyenoord rejected €26m plus add-ons for Santiago Giménez also offered today. pic.twitter.com/ASCMZvPeLT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024