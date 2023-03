Mercato OM : « Je pense qu’il ne sera plus là l’année prochaine »

Cadre de l’OM avec Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi est dans une passe plus compliquée depuis son retour de Coupe du Monde. Annoncé sur le départ lors du mercato hivernal, il est finalement resté, mais n’est clairement plus un titulaire indiscutable pour Tudor. Pour Patrick Bosso, il ne sera pas là la saison prochaine. Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2021, Matteo Guendouzi s’est vite imposé pour devenir un un maillon fort et indiscutable dans l’équipe de Jorge Sampaoli. Avec 36 matches joués dont 29 titularisations toutes compétitions confondues, il fait également partie des cadres de d’Igor Tudor. A lire aussi : OM : « Pau Lopez n’a pas encore mis tout le monde d’accord ! » Toutefois, depuis son retour de Coupe du Monde, le milieu français est plus souvent remplaçant ou vite renvoyé sur le banc. Didier Deschamps ne l’a pas convoqué pour le nouveau rassemblement des Bleus, « Ce n’est pas parce que Mattéo n’est pas là qu’il ne sera pas convoqué la prochaine fois » a quand même rassuré le sélectionneur français. Guendouzi espère toujours revenir à son niveau et être sélectionné cet été en Equipe de France, « Je vais continuer à travailler, encore plus dur que je le fais actuellement », a-t-il confié au micro de Prime Video. Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, l’humoriste marseillais fervent supporters de l’OM, Patrick Bosso, ne voit pas Guendouzi rester une saison de plus à Marseille. A lire aussi : Ce joueur de l’OM est un maillon faible selon Di Meco !

Il est un peu comme une ombre – Bosso

« Guendouzi au milieu et Rongier derrière ? Je ne sais pas, on a pas mal de joueurs derrière. Mais Guendouzi je pense qu’il ne sera plus là l’année prochaine. Après il n’a pas été pris par Deschamps. S’il avait été pris, il aurait eu ce statut d’international. Là, nouveau rassemblement, il ne le prend pas alors qu’il n’y a ni Pogba, ni Kanté, il reste sur une Coupe du Monde où il est un peu comme une ombre avec un seul match. Aller en Angleterre ? Pour jouer où ? Il a fait une belle saison, là il est moins bien, ok il le fait jouer presque ailier droit, c’est un peu compliqué, mais en même temps Rongier quand tu lui demandes de s’adapter il s’adapte, il est bon partout. » Patrick Bosso – Source : Football Club de Marseille (20/03/23)