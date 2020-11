Mercato OM : Qui est Thomas Foket ?

Avec le départ de Bouna Sarr, l’OM n’a plus qu’un seul latéral droit de métier dans son effectif : Hiroki Sakai. Le club a longtemps hésité à prendre un joker à ce poste après l’échec du dossier Maehle. Le belge Thomas Foket a bien été contacté, quel est son parcours ?

Alors que Joakim Maehle espère toujours rejoindre l’OM cet hiver, le quotidien Belge La Dernière Heure, a confirmé ce jeudi que l’OM avait bien sondé un autre latéral droit, celui des Diables Rouges Thomas Foket. Le joueur de 26 ans du Stade de Reims a été contacté sans que cela n’aille plus loin. Parme, Schalke serait également intéressé par ce dernier. Le journaliste belge Florian Holsbeck (Walfoot) nous raconte son parcours.

Techniquement Foket est meilleur que Thomas Meunier

« Thomas Foket a une drôle de carrière. Joueurs très talentueux, un vrai latéral droit qui a toujours joué à ce poste. Il a été formé à la Gantoise, prêté une saison à Ostende, avant de revenir et d’être champion avec eux en 2015. Il a aussi fait la grosse campagne de Ligue des Champions, il était courtisé et aurait pu signer avec l’Atalanta Bergame mais une arythmie cardiaque a été décelée. Il a été opéré et a perdu une saison, il revient de loin. Sa cote a baissé sur le marché car il lui a fallu du temps pour revenir même mentalement. Au niveau du talent, c’est le top à son poste. Techniquement il est meilleur que Thomas Meunier, il a peut-être un peu moins de volume de jeu et de puissance physique. Il fait moins d’1m80 et perd certains duels mais pour le reste c’est un joueur de ballon qui sait faire de bons centres. Il défend bien dans une défense à 4 ou à 3. Il a trois poumons. L’OM c’est un bon compromis pour lui, il peut donner beaucoup de passes décisives et aussi marquer des buts. C’est un challenge qui peut l’intéresser car il y a une place à prendre en équipe nationale belge pour aller à l’Euro (il est en concurrence avec Meunier et Castagne). »

Florian Holsbeek – source : FCMarseille (19/11/2020)

