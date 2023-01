Mercato OM : Vitinha, « le genre de joueur que les supporters marseillais aiment bien, à 2000% à chaque match ! »

Pablo Longoria aurait dans son viseur Vitinha, Alex Ribeiro du média Trivela estime que son profil correspond à ce que les supporters marseillais aiment, cependant, il estime que ce dossier s’annonce compliqué.

Vitinha a un profil très Premier League

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. C’est pas un joueur « spectacle » mais très efficace. Et il a un côté « grinta », le genre de joueur que les supporters marseillais aiment bien, à 2000% à chaque match. Par contre, je tiens à dire qu’il est très sollicité et que le transfert ne devrait pas être si simple à obtenir parce que Braga n’a pas forcément envisagé de le remplacer jusque là et que d’autres clubs sont dessus. Et il a un profil très « Premier League », donc sûrement des intérêts de la part de clubs anglais et sa clause est fixée à 30M€. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)

Comme révélé ce dimanche par le média Record, l’OM aurait fait de l’attaquant de Braga Vitinha sa nouvelle priorité au poste de numéro 9. Ce jeune attaquant de 22 ans est l’une des grandes révélations de cette première partie de saison au Portugal. L’international portugais a ainsi inscrit 13 buts et délivré 3 passes décisives cette saison en Liga.

Ce lundi, le journal l’Equipe indique qu’en interne le club confirme que des négociations ont été entamées avec Braga et le joueur. Ce dernier serait ouvert à un départ vers Marseille. Il faudra toutefois signer un gros chèque pour convaincre Braga de laisser filer son joyaux offensif. En effet, la clause libératoire départ de Vitinha est fixée à 30M€. Trop élevée pour l’OM ? les dirigeants marseillais étaient disposés à mettre quasiment autant pour s’attacher les services de Terem Moffi (25M€ + bonus). Une première offre de 20M€ aurait été transmise et les négociations vont se poursuivre dans la journée.

