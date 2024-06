Mercato OM : Riolo lâche, « dès son arrivée, je ne comprenais pas ce qui se passait »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM et le Genoa sont sur le point ne trouvez un accord concernant un transfert définitif le Vitinha. Daniel Riolo s’est exprimé sur ce transfert.

Le célèbre journaliste Daniel Riolo, à donner son avis sur le transfert de Vitinha à l’OM, « Je n’ai pas compris le début de l’histoire. « Dès son arrivée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et voilà, on ne va pas en dire plus mais il y a des choses parfois dans le foot qui sont trop complexes et incompréhensibles pour qu’elles soient claires » a déclaré le journaliste au micro de RMC. Pour rappel l’Olympique de Marseille a recruté Vitinha pour 25 millions d’euros +7 bonus. Aujourd’hui le club phocéen et sur le point de le vendre 16 millions d’euros +6 bonus au Genoa. Un beau coup de la part de Longoria, lorsqu’on voit les performances médiocres du joueur de 24 ans. Il n’a pas su être à la hauteur de son transfert à Marseille. En effet, il est le plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille.

Le cas Balerdi

Riolo a aussi évoqué le cas de Leonardo Balerdi, auteur d’une très grosse 2e partie de saison. Le journaliste craint un potentiel départ de l’Argentin, « L’arrivée de Brassier, est-ce que ça ne sous-entend pas le départ de Balerdi ? C’est ce que je me suis dit. S’il arrive, c’est qu’il va y avoir un départ derrière. » explique le journaliste. Le défenseur central a disputé 27 matchs de championnat cette saison avec l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2026 avec le club phocéen.

